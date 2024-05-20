Брестский исполком предупредил о неприятном запахе в городе
- 20.05.2024, 15:27
И назвал причину.
Брестские чиновники официально предупредили местных жителей, что сегодня в городе будет стоять неприятный запах.
И даже назвали причину – работа коммунальщиков.
«Возможно временное возникновение неприятного запаха в городе», — сообщили в горисполкоме.
Как уточняется в сообщении, неприятных запах появится в связи с проведением регламентных работ на сооружениях механической очистки общегородских очистных сооружений государственного предприятия «Брестводоканал».