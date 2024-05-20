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Брестский исполком предупредил о неприятном запахе в городе

  • 20.05.2024, 15:27
Брестский исполком предупредил о неприятном запахе в городе

И назвал причину.

Брестские чиновники официально предупредили местных жителей, что сегодня в городе будет стоять неприятный запах.

И даже назвали причину – работа коммунальщиков.

«Возможно временное возникновение неприятного запаха в городе», — сообщили в горисполкоме.

Как уточняется в сообщении, неприятных запах появится в связи с проведением регламентных работ на сооружениях механической очистки общегородских очистных сооружений государственного предприятия «Брестводоканал».

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