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ВСУ провели серию удачных ударов по оккупантам в горячих точках фронта

  • 10.05.2024, 10:23
  • 1,248
ВСУ провели серию удачных ударов по оккупантам в горячих точках фронта

Видеофакт.

Украинские защитники провели серию успешных атак беспилотниками по технике и живой силе оккупантов в горячих точках фронта. Соответствующее видео они опубликовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram.

Отмечается, что на видео показана работа 58-й отдельной мотопехотной бригады им. Ивана Выговского.

«Сезон охоты на оккупантов в самом разгаре. «Выговцы» ежедневно неустанно поражают все, что у врага передвигается, и все, что пытается спрятаться», - говорится в сообщении.

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