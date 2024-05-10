ВСУ провели серию удачных ударов по оккупантам в горячих точках фронта 10.05.2024, 10:23

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Видеофакт.

Украинские защитники провели серию успешных атак беспилотниками по технике и живой силе оккупантов в горячих точках фронта. Соответствующее видео они опубликовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram.

Отмечается, что на видео показана работа 58-й отдельной мотопехотной бригады им. Ивана Выговского.

«Сезон охоты на оккупантов в самом разгаре. «Выговцы» ежедневно неустанно поражают все, что у врага передвигается, и все, что пытается спрятаться», - говорится в сообщении.