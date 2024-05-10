В белорусских школах появится семь новых факультативов 2 10.05.2024, 10:16

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На какие сферы они направлены.

Школьные учебные программы обогатились семью новыми факультативными занятиями для школьников. Об этом стало известно из постановления Министерства образования от 13 марта 2024 года, опубликованного на Национальном правовом портале, пишет Tochka.by.

Одним из таких факультативов является «Когда учиться легко. В мире финансов», предназначенный для учащихся 3-4 классов. Составленная программа охватывает 34 учебных часа в каждом классе. Направлена на формирование финансовой грамотности, ответственного отношения к деньгам.

Другой факультатив, «Когда учиться легко. В мире информационной безопасности», также предназначен для учеников 3-4 классов. Эта программа направлена на обучение правилам безопасного обращения с информацией и ее источниками.

Кроме того, утверждены программы для других классов, такие как «Счастлив белорусом называться» для 5-9 классов, «Путешествуем без опасности» для 6 класса, «Выбираем здоровый образ жизни» для 8 класса, «Предпринимательство в действии» для 10 класса и «Информационная безопасность: миф или реальность?» для 10-11 классов.

Все эти факультативы будут доступны в учебных заведениях с обучением на белорусском и русском языках.