закрыть
10 мая 2024, пятница, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В белорусских школах появится семь новых факультативов

2
  • 10.05.2024, 10:16
  • 2,018
В белорусских школах появится семь новых факультативов

На какие сферы они направлены.

Школьные учебные программы обогатились семью новыми факультативными занятиями для школьников. Об этом стало известно из постановления Министерства образования от 13 марта 2024 года, опубликованного на Национальном правовом портале, пишет Tochka.by.

Одним из таких факультативов является «Когда учиться легко. В мире финансов», предназначенный для учащихся 3-4 классов. Составленная программа охватывает 34 учебных часа в каждом классе. Направлена на формирование финансовой грамотности, ответственного отношения к деньгам.

Другой факультатив, «Когда учиться легко. В мире информационной безопасности», также предназначен для учеников 3-4 классов. Эта программа направлена на обучение правилам безопасного обращения с информацией и ее источниками.

Кроме того, утверждены программы для других классов, такие как «Счастлив белорусом называться» для 5-9 классов, «Путешествуем без опасности» для 6 класса, «Выбираем здоровый образ жизни» для 8 класса, «Предпринимательство в действии» для 10 класса и «Информационная безопасность: миф или реальность?» для 10-11 классов.

Все эти факультативы будут доступны в учебных заведениях с обучением на белорусском и русском языках.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин