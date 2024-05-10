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Мизулина занялась скрепами Канье Уэста

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  • Анатолий Несмиян
  • 10.05.2024, 11:07
  • 1,424
Мизулина занялась скрепами Канье Уэста
Екатерина Мизулина

Репер может развратить нестойкое российское население.

Борец за народное счастье в интернете Мизулина-мл высказалась против приезда в Россию американского репера Канье Уэста. В его репертуара нет вскидывания правой руки от сердца к солнцу, нет черного кожаного прикида в облипку, и на белокурого арийца он не тянет. И патриотических песен тоже нет. Поэтому нескрепен, подозрителен и может развратить нестойкое российское население.

Битва титанов, правда, не состоится. Приезд Канье Уэста пока есть величина неизвестная, во всяком случае, организаторы туров удивились прошедшей информации о его концерте. Так что Мизулина может записать себе победу в битве, на которую противник и не думал являться. Во всяком случае, не сейчас.

Анатолий Несмиян, Telegram

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