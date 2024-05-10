Мизулина занялась скрепами Канье Уэста

Мизулина занялась скрепами Канье Уэста2
- Анатолий Несмиян
- 10.05.2024, 11:07
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Репер может развратить нестойкое российское население.
Борец за народное счастье в интернете Мизулина-мл высказалась против приезда в Россию американского репера Канье Уэста. В его репертуара нет вскидывания правой руки от сердца к солнцу, нет черного кожаного прикида в облипку, и на белокурого арийца он не тянет. И патриотических песен тоже нет. Поэтому нескрепен, подозрителен и может развратить нестойкое российское население.
Битва титанов, правда, не состоится. Приезд Канье Уэста пока есть величина неизвестная, во всяком случае, организаторы туров удивились прошедшей информации о его концерте. Так что Мизулина может записать себе победу в битве, на которую противник и не думал являться. Во всяком случае, не сейчас.
Анатолий Несмиян, Telegram