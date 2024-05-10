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В Минске пройдет прощание с известным художником Василием Почицким

  • 10.05.2024, 10:27
  • 1,934
В Минске пройдет прощание с известным художником Василием Почицким
Василий Почицкий
Фото Николая Розенгауза

Художник и музыкант ушел из жизни в возрасте 57 лет.

Завтра, 11 мая, в Минске пройдет церемония прощания с известным белорусским художником и музыкантом Василием Почицким.

Прощание состоится на Северном кладбище (Минский р-н, Папернянский с/с, Минский крематорий, зал №1) с 13 до 14 часов.

О смерти Василиея Почицкого стало известно 7 мая. Художник ушел из жизни в возрасте 57 лет.

Художник-авангардист и музыкант Василий Почицкий родился в Речице. Работал на местной ткацкой фабрике «Красный Октябрь», занимался самообразованием, изучал мировую художественную культуру.

В 1986 году начал карьеру свободного художника, сначала на родине, затем в Москве, где увлекся современным концептуальным искусством. Серия его графических работ была продана на аукционе Sotheby’s.

Был организатором и участником ряда художественных и культурных акций. В их числе — фестиваль альтернативного кино «Неизвестный полет Гагарина», где Почицкий выступал также как режиссер фильма. С его участием прошли шоу «Галактическая мода», ежегодные акции при поддержке Минского планетария, в том числе арт-фестиваль «Дети Циолковского» (с участием воспитанников школы-интерната для глухих), спектакль «Покорение космоса» театра «Бум-буки» под руководством Сергея Михалка и др.

В 2001-м художник принял участие в Международной выставке современного искусства «Черный ветер — Белая земля» в штаб-квартире современного искусства ООН в Нью-Йорке, экспонировавшейся затем в Швейцарии, Японии и Ирландии. В 2002 году Белпочта выпустила почтовый конверт с репродукцией его картины «Погонщики улиток».

Также в начале 2000-х художник придумал фирменных зайцев для издания «БелГазета».

Работы Почицкого находятся в частных коллекциях и музеях Беларуси, России, Франции, США, Ирландии и других стран.

Журнал Rolling Stone (Россия) назвал его одним из лучших художников Беларуси.

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