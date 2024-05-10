EPAM отчитался о сокращении выручки 1 10.05.2024, 9:53

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Чистая прибыль компании при этом выросла.

Американская компания EPAM, имеющая центр разработки в Беларуси, отчиталась о снижении выручки в первом квартале.

Согласно данным квартального отчета, выручка уменьшилась на 3,8% до 1,165 млрд долларов. Чистая прибыль компании при этом выросла на 13,6% до 116,2 млн долларов.

В компании отмечают снижение спроса на услуги в сфере IT.

«Наши хорошие результаты в первом квартале 2024 года отражают наш уровень адаптации к сложной среде спроса, который, как мы теперь считаем, вряд ли улучшится в этом году до той степени, которую мы ожидали квартал назад», — прокомментировал генеральный директор и президент EPAM Аркадий Добкин.

В EPAM прогнозируют дальнейшее снижение выручки во втором квартале.

Штат компании на конец первого квартала составлял 52,8 тысячи человек, в том числе 47,5 тысячи технических специалистов, что на 0,7% меньше, чем в начале года.