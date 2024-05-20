На Гомельщине продают бывший засекреченный «объект 600» 3 20.05.2024, 17:46

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Постройки имеют уникальную историю.

На днях на торги выставили бывший Петриковский машиностроительный завод «Авангард» с 57 объектами недвижимости, который спрятался среди сосен и елей на огромном участке земли. Этот с виду заброшенный объект на Гомельщине не такой простой, как кажется: постройки имеют уникальную историю, пишет «Онлайнер».

Масштабные вековые строения затерялись в полесской глуши, в Петриковском районе, южнее поселка Муляровка. Если вы решите проверить это место на карте, увидите, что в лесном массиве оно отмечено как санаторий и детский оздоровительный лагерь.

Дело в том, что когда-то здесь размещался секретный «объект 600» — 396-й полк ракетных войск стратегического назначения, который маскировали под «объекты оздоровления и отдыха». К слову, такая географическая путаница — обычная практика для советской оборонной стратегии.

В 90-е годы, когда объект полностью перестал функционировать по назначению, технику, ракеты, а также другое имущество, представляющее ценность, вывезли, а место оставили пустовать. Но ненадолго. Вскоре на территории бывшего военного городка появился машиностроительный завод «Авангард», который начал активно выпускать не только автомобили, но и мебель.

Сначала продукция предприятия пользовалась большим спросом по всей стране, но его история тоже подошла к концу. В 2001 году здесь пытались изготавливать теплогенераторы и котлы на древесных отходах, однако чуть позже предприятие стало на паузу и со временем пришло в запустение.

Сегодня собственником этих построек числится ОАО «Гомсельмаш», который в очередной раз пытается найти через аукцион нового хозяина остаткам исторических объектов.

В состав лота входят 57 объектов недвижимости, в том числе 52 капитальных строения. Общая площадь предлагаемой для реализации территории превышает 13 тысяч «квадратов». Здесь есть даже два пожарных водоема и поля фильтрации.

Начальная цена лота — 2736 рублей, или $850 по курсу. Торги пройдут 17 июня, подать заявку на участие могут все желающие до 12 июня.