закрыть
20 мая 2024, понедельник, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Дочь Путина помогла сбежать из РФ украинцу, который поддерживал ВСУ

4
  • 20.05.2024, 16:48
  • 3,700
СМИ: Дочь Путина помогла сбежать из РФ украинцу, который поддерживал ВСУ
Сергей Гулько

Его по доносу других студентов трижды арестовывали.

Украинцу, учившемуся в Московской государственном университете (МГУ) и поддерживающему ВСУ, удалось выехать из РФ. Помогла ему якобы в этом одна из дочерей Путина Мария Воронцова.

Об этом пишет российское издание «Мезуда». По его данным, речь идет об украинце Сергее Гулько. Он учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины, а после начала полномасштабного вторжения не скрывал, что поддерживает ВСУ и Украину в целом. Об этом он регулярно писал в соцсетях.

С начала апреля его по доносу других студентов трижды арестовывали из-за этих постов, в итоге в мае Гулько отчислился из МГУ и смог беспрепятственно улететь из России. Возможно, пишет «Медуза», ссылаясь на собственные источники, уголовное дело на студента не стали заводить из-за того, что знакомые Гулько попросили вмешаться в ситуацию Марию Воронцову — замдекана факультета фундаментальной медицины и дочь Владимира Путина.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов