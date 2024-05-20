СМИ: Дочь Путина помогла сбежать из РФ украинцу, который поддерживал ВСУ 4 20.05.2024, 16:48

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Сергей Гулько

Его по доносу других студентов трижды арестовывали.

Украинцу, учившемуся в Московской государственном университете (МГУ) и поддерживающему ВСУ, удалось выехать из РФ. Помогла ему якобы в этом одна из дочерей Путина Мария Воронцова.

Об этом пишет российское издание «Мезуда». По его данным, речь идет об украинце Сергее Гулько. Он учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины, а после начала полномасштабного вторжения не скрывал, что поддерживает ВСУ и Украину в целом. Об этом он регулярно писал в соцсетях.

С начала апреля его по доносу других студентов трижды арестовывали из-за этих постов, в итоге в мае Гулько отчислился из МГУ и смог беспрепятственно улететь из России. Возможно, пишет «Медуза», ссылаясь на собственные источники, уголовное дело на студента не стали заводить из-за того, что знакомые Гулько попросили вмешаться в ситуацию Марию Воронцову — замдекана факультета фундаментальной медицины и дочь Владимира Путина.