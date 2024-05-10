Политолог: Лаврова могут снять с должности 2 10.05.2024, 9:55

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Кремль пытается переложить на главу МИД ответственность за дипломатические провалы.

Россия не прекращает попыток сорвать проведение Глобального саммита мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. На саммите, помимо украинского вопроса, будут приниматься глобальные решения для мирового правопорядка, поэтому РФ пытается убедить большее количество стран проигнорировать мероприятие.

Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал политолог Игорь Рейтерович.

По его словам, руководство РФ понимает, что демократические государства Глобального Юга, не поддаются на провокации изменить их мнение касательно войны РФ против Украины. Поэтому внимание РФ направлено на страны Африки, арабские страны, Китай и т.д.

«С этими странами россияне работают достаточно активно. И их логика весьма примитивная — они хотят, чтобы как можно меньше стран приняли участие в саммите. Чтобы потом был аргумент, что все решения, которые принимались на мероприятии, не поддержали половина мировых стран. Поэтому и пытаются количественно как-то переломить ситуацию», — объяснил политолог.

Он добавил, что сегодня больше всего заинтересованы в проведении Глобального саммита мира именно страны Европы.

«Конечно, основным вопросом обсуждения будет тема Украины. Но не нужно забывать и о том, что на саммите будет обсуждаться будущий миропорядок, который РФ, начав войну против Украины, нарушила. Поэтому одним из вопросов, который обсудят страны-участницы саммита — новые условия сосуществования различных государств и наций в мире. Россия понимает, что этот вопрос как раз и будет решаться без ее участия. Поэтому и пытается всячески сорвать саммит», — добавил эксперт.

По словам Рейтеровича, неудачи в переговорах со странами Европы руководство Кремля пытается переложить на плечи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Поэтому в новое правительство Путина его могут и не пригласить. Однако у российского диктатора в настоящее время нет достойных кандидатов для того, чтобы заменить Лаврова.

«Слухи об отставке Сергея Лаврова ходили уже очень давно. Одна из причин, которая называлась — нежелание самого Лаврова принимать участие в том, что сегодня происходит на дипломатическом попроще в РФ. Кроме того, у хозяина Кремля сегодня есть определенная неудовлетворенность работой Лаврова, потому что за время войны против Украины Россия теряет в дипломатической сфере. Особенно провальной оказалась работа российского дипломатического корпуса со странами ЕС. Поэтому вероятно, Путин рассматривает вопрос об отставке Лаврова. Однако проблема нынешнего путинского режима в том, что у него чрезвычайно короткая скамейка запасных. Кандидатов на должность Лаврова нет. Поэтому судя по всему, Лавров все-таки останется в новом правительстве Путина», — констатировал Игорь Рейтерович.