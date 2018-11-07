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«Пьянству – нет!», но самогон в Беларуси как гнали, так и продолжают гнать

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  • 7.11.2018, 10:49
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Виден ли конец самогоноварению?

Сотрудники белорусской милиции получили в 2018 году свыше 2 тысяч сообщений о незаконных действиях с алкоголем, из которых подтвердились 1 043, пишет «Брестская газета».

Как сообщает пресс-служба МВД, для оперативного реагирования на нарушения антиалкогольного законодательства, пресечения подпольного производства алкоголя и его реализации в оперативно-дежурных службах органов внутренних дел функционируют телефонные линии «Пьянству – нет!».

В нынешнем году в ходе оперативно-профилактических мероприятий изъято 392 тысячи литров самогона и самогонной браги, а также 104 167 литров другой алкогольной продукции. В отношении 10 275 человек составлены административные протоколы.

МВД напоминает, что нелегальное производство, ввоз, перемещение и реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции карается законом.

Но МВД и раньше об этом напоминало, а самогон как гнали, так и продолжают гнать.


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