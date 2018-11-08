Архиепископ Кондрусевич: 7 ноября - день памяти жертв советского режима 8.11.2018, 13:42

25 лет назад архиепископ, митрополит Минско-Могилевский основал духовную семинарию в Санкт-Петербурге.

7 ноября - день памяти жертв советского режима. Об этом митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич заявил в Санкт-Петербурге, где принимает участие в праздновании 25-летнего юбилея основанной им в 1993 году духовной семинарии «Мария - Царица Апостолов», сообщает catholic.by.

Основные юбилейные мероприятия проходят 8 ноября, а накануне здесь в храме св. Станислава состоялось открытие мемориала с фамилиями известных 425 католических священников, погибших во время атеистического режима в советских лагерях.

После св. Мессы архиепископ Кондрусевич в краткой речи подчеркнул, что если еще не так давно день 7 ноября считался «красным днем календаря» - это означает праздничным днем, - то сегодня в Католической Церкви в России это день молитвы за жертв тоталитарного советского режима и их прославление.

В богослужении приняли участие преемник архиепископа Кондрусевича на Московской католической кафедре архиепископ Паоло Пецци, апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре, все российские епископы, многие священники, также представители властей Санкт-Петербурга, генеральные консулы (или их представители) США, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии и Финляндии.