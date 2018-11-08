На проспекте Победителей украли более двадцати туй 5 8.11.2018, 20:21

Растения выкопали в ночь с 4 на 5 ноября.

Напротив Футбольного манежа на проспекте Победителей неизвестные украли более двадцати туй, сообщили tut.by читатели. В «Минскзеленстрое» подтвердили это и рассказали, что написали заявление в милицию.

Около месяца назад возле дома 75 к. 1 на Победителей «Зеленстрой» высадил два ряда туй. А недавно часть из них украли, сообщили местные жители.

В «Минскзеленстрое» подтвердили эту информацию и рассказали, что написали заявление в милицию о краже 24 туй. Предположительно, растения выкопали в ночь с 4 на 5 ноября.

— Воровали какие-то весьма отчаянные люди. Как можно не знать о том, что проспект Победителей просматривается с камер, — говорит начальник управления «Центр» Сергей Рожнов.

Поэтому в «Минскзеленстрое» рассчитывают, что милиция найдет воров и уже они будут оплачивать посадку новых растений на этом месте.

Напомним, недавно в столице задержали мужчину, который украл оборудование с фонтана у Оперного и сдал во вторсырье. А вот крупных краж растений не было уже давно, говорят на предприятии.