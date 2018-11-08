Волкер анонсировал расширение санкционного списка против РФ 8.11.2018, 21:21

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Курт Волкер

О новых санкциях спецпредставитель Госдепартамента США по Украине сообщил в преддверии «выборов» в «ДНР» и «ЛНР».

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал введение против России новых санкций из-за ситуации на Украине. Они касаются трех физических лиц и девяти организаций, которые или участвовали в бизнес-проектах на территории Крыма, или нарушали права человека на полуострове и на Донбассе, сообщил Волкер журналистам, но не назвал имена и названия. Его слова передает корреспондент РБК. Спецпредставитель сообщил, что о санкциях будет объявлено 8 ноября.

В тексте санкций, которые должны быть опубликованы на сайте Минфина США, впервые будет указано, что ответственность за происходящее в самопровозглашенных республиках на востоке Украины лежит на России, сказал Волкер, поскольку Москва признана оккупантом этих территорий.

Спецпредставитель США убежден: Россия все еще отказывается исполнять минские соглашения. В частности, она так и не вывела свой контингент с востока Украины. В связи с этим дипломат указал на готовность Америки усиливать экономический прессинг на Россию, чтобы ускорить урегулирование: «Мы готовы сохранять имеющиеся ограничения и время от времени ужесточать санкционный режим, если Россия не предпринимает шаги в сторону завершения конфликта».

По утверждению Волкера, новые санкции подкрепляют позицию, занятую в отношении Крыма Госдепартаментом США. «Мы готовы к продолжительной конфронтации с Россией по поводу статуса Крыма», — заявил Волкер в четверг. В июле 2018 года Помпео выступил с так называемой Крымской декларацией. В ней он подчеркнул, что «США отказываются признавать претензии Кремля на суверенитет в отношении украинского Крыма».

Санкции перед выборами

О новых санкциях Волкер сообщил за четыре дня до «выборов» в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Главный претендент на пост главаря «ДНР» — Денис Пушилин. Он стал временно исполняющим обязанности главы «республики» в сентябре, после убийства 31 августа Александра Захарченко. До этого Пушилин возглавлял верховный совет «ДНР» и представлял самопровозглашенную республику на переговорах в Минске. В «ЛНР» главный претендент — Леонид Пасечник. Он также исполняет обязанности главаря самопровозглашенной республики с ноября 2017 года.

Американский дипломат назвал голосование нелегитимным. По словам Волкера, выборы в Донецке и Луганске противоречат минским соглашениям, которые призывают восстановить конституционный строй Украины. Кроме того, сепаратистские территории находятся в состоянии оккупации, а поэтому там невозможно добиться прозрачности избирательных процессов, добавил Волкер.

Против проведения «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» выступают ЕС и участники «нормандского формата» — Германия, Франция и Украина. 30 октября США, Франция, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Польша обсудили предстоящие выборы на заседании Совбеза ООН. Они назвали их незаконными и не вписывающимися в минские договоренности. Президент Украины Петр Порошенко предстоящее голосование ранее называл «фейковым». Конфликт на юго-востоке Украины, по его мнению, можно урегулировать только после проведения честных и прозрачных демократических выборов в соответствии с украинским законодательством. «В комплексе мер по выполнению минских соглашений предусмотрено согласование сторонами лишь проведения местных выборов. О выборах глав государств и депутатов парламентов там нет ни слова», — парировал Пушилин.