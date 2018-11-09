Алексей Бага: Матч полностью соответствовал лозунгу маркетологов БАТЭ 5 9.11.2018, 8:15

1,737

Алексей Бага

Фото: fcbate.by

Игра борисовчан ничего не позволила сделать нападающим «Челси».

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал pressball.by поражение от "Челси" со счетом 0:1 в матче Лиги Европы.

- Досада присутствует?

- Конечно. Можем сказать с гордостью, что были обязаны набирать очки. Две штанги, одна перекладины.

- Маркетологи БАТЭ подавали матч под лозунгом "Танком по Челси". Насколько он соответствовал игре?

- Полностью.

- Насколько будут важны дополнительные показатели при распределении мест группы в плей-офф Лиги Европы?

- Для решения задачи важны все показатели. За выход в плей-офф будем играть до конца.

- Почему не оказалось в заявке Максима Володько?

- Решили таким образом перекроить оборонительную линию. В заявке решили оставить Полякова. Он может сыграть и в центре, и на флангах. Макс не попал в заявку лишь по этой причине: выбор пал на других.

- БАТЭ здорово сыграл в обороне. Что поменяли по сравнению с первым матчем?

- Сегодня сыграли агрессивно и организованно. Особенно в начале. Отодвинули игру от своих ворот, нападающие хорошо цеплялись за мяч. Зарабатывали стандарты, были удары. Переход из обороны в атаку был хороший. Владение мячом, может быть, было то же, что и в Лондоне, но сегодняшняя наша агрессия, подстраховка ничего не позволила сделать нападающим "Челси".