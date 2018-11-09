Как выглядят квартиры в Минске, из-за которых ночевали под УКСом 4 9.11.2018, 8:30

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Ради чего в очередях стояли по несколько суток.

Слава панельных многоэтажек в Новинках уже отгремела — а ведь около года назад под УКСом Центрального района происходила настоящая битва за дешевые квадратные метры. Очереди на холоде длиной в несколько суток, скандалы, неизвестные личности, оцепившие крыльцо, и (по слухам) пяток «однушек» в одни руки — чего только не было в те бесславные времена. Но страсти улеглись: сразу же по выдаче ключей «перекупы» выкинули объявления о продаже жилья с накруткой $10 000—25 000, а все остальные принялись за ремонт выстраданных квадратных метров, пишет onliner.by.

Сейчас в тех самых домах, где застройщик «демпинговал», продается не так много квартир — и пяти не наберется. Но есть среди них действительно уникальное предложение: в сервисе Onliner «Дома и квартиры» появилась в продаже «однушка», расположенная на четвертом этаже. Жилье находится в доме №7 по улице П. Мяделки. Если вспомнить историю этого дома и выходивших проектных деклараций, то можно прикинуть, что метр в этой полноценной однокомнатной квартире стоил максимум $820. То есть вся 41,5-метровая квартира когда-то обошлась продавцу тысяч в $34 500 по курсу.

Но это было очень давно. С тех пор утекло много воды и сил ремонтников. Собственник преобразил стандартную «панельку» до неузнаваемости и просит за нее сейчас $85 000 по курсу (или $2,048 за метр). Посмотрим же, за что такие деньги.

«Предлагаем вашему вниманию однокомнатную VIP-квартиру общей площадью 41,5 кв. м (жилая — 18 кв. м, кухня 11,5 кв. м). Квартира расположена на 4-м этаже девятиэтажного дома. Окна квартиры выходят на западную сторону. В квартире выполнен качественный ремонт с дизайнерским подходом. Кухня благоустроена как кухонной мебелью, так и техникой. Ванная комната и туалет хоть и совмещены, но в то же время разделены. Жилая комната просторная и светлая. Квартира полностью готова для вашего проживания. Готовы рассматривать ваши предложения!» — указывает агент, который занимается продажей жилья.

Квартира выглядит действительно очень свежо и стильно — никаких признаков откровенной экономии. Для такого расположения и панельной сущности цена, может, и великовата, но, как говорится, на любой товар есть свой купец. Пожелаем удачи продавцу в его начинании.

Для сравнения: в этом же доме можно приобрести «однушку» на третьем этаже за $47 500 по курсу. Правда, в этом случае не ждите никаких изысков — только голые бетонные стены, находящиеся в ожидании глобальных работ. «Светлая, просторная квартира с большой кухней и высокими потолками, не угловая, современной планировки, не испорчена ремонтом, хорошие соседи. Перспективный застраивающийся район Минска. Рядом остановка автобуса, ходят маршрутные такси, удобный выезд на Долгиновский тракт и МКАД, 20 минут до центра города и метро. Хорошая экология: зеленый район, чистый воздух и артезианская вода, в 15 минутах ходьбы зона отдыха Цнянского водохранилища. По проекту рядом детский сад и школа», — поясняет собственник, не желающий сотрудничать с агентами.

Чуть дороже обойдется точно такая же «однушка» расположенная на восьмом этаже. Ее продавец оценил в $47 800 в эквиваленте. «Удобная современная планировка с большой кухней, просторной комнатой и высокими потолками. Панорамный вид из окон. Квартира теплая и светлая. Выполнена отделка под чистовую. В 2 минутах остановка общественного транспорта, близко продуктовый магазин, недалеко торговый центр и строительный гипермаркет, удобный выезд на МКАД. Зеленый развивающийся район. В квартире никто не прописан. Возможно оформление сделки через АН», — указывает собственник.

Ну и наконец, если в запасе есть $70 000 и желание переехать в Новинки, можно также смотреть в сторону двухкомнатной квартиры. 65 метров общей площади, кухня 11 «квадратов». «Просторная двухкомнатная квартира на восьмом этаже девятиэтажного дома. Высота помещения — 2,64 метра. Стеклопакеты ПВХ. Установлены приборы учета воды. Оптоволоконная связь. Живописные виды из окон. У дома большая парковка. Во дворе дома современная детская площадка. Развитая инфраструктура. Рядом с домом зеленая зона с водоемом, где можно заняться спортом и отдохнуть всей семьей. Велодорожка. В шаговой доступности детский сад, школа, крупные супермаркеты, объекты сервисного обслуживания. Развитая транспортная сеть. У дома находятся остановки общественного транспорта. Удобный выезд на МКАД», — перечисляет прелести объекта агент.