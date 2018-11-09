«Джентльмены удачи»: как действуют торговцы из Средней Азии в Беларуси 9.11.2018, 13:14

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Архивное фото mlyn.by

Белорусский предприниматель провел мониторинг ситуации.

Предприниматель Виктор Горбачев, работающий в одном из городов Минской области, сравнил условия работы для местных ИП с ситуацией, в которой действуют сотни вновь прибывших торговцев из Средней Азии. Он промониторил работу одного из «магазинов-тюбетеек» в достаточно крупном белорусском райцентре и задал на основе своих наблюдений множество неприятных вопросов.

Результаты мониторинга предприниматель опубликовал в статье на сайте «Экономической газеты»:

Если вы мелкий белорусский предприниматель, свой, тутэйшы, то вот что с вами будет в следующих случаях.

Вы не выписали кассовый чек и попались? Разумеется, штраф!

У вас отсутствует сертификат на продукцию? Штраф, возможна конфискация товара.

Не уплатили своевременно налог, аренду и прочие выплаты? Штрафные санкции, возможен запрет на работу торговой точки или выдворение ИПэшника из нее навсегда.

Получается, с местными предпринимателями понятно все и сразу: коль тут родился – то виновен.

А все ли работают на таких же условиях и по тем же правилам?

Обычный воскресный день в не самом маленьком белорусском городе. Много вполне жизнеспособных предприятий, не самые большие, но стабильные зарплаты, больше 140 тыс. населения.

Сотрудники магазина среднеазиатских товаров рано утром уже на ногах. Заведение работает без выходных с 08.00 до 20.00. И таких торговых точек по всей Беларуси сотни, они растут как грибы. И как это у них все так получается? Местные предприниматели уже 20 лет все топчутся на одном месте, а эти за год всю страну накрыли сетью магазинов. Прямо волшебники! И вот скромный местный ИПэшник решил поднабраться ума-разума, понаблюдать за успешной работой «восточного» магазина на протяжении всего воскресного дня.

Магазин расположился в центре города, место «проходное», поток людей возле него постоянный и большой. Площадь – примерно 400 м2. Зарегистрирован бизнес на ИП из Беларуси. Но задействованы в рабочем процессе были в день мониторинга 6 (шесть!) представителей одной конкретной республики Средней Азии. И известно даже больше: все они являются жителями одного района своей страны. И это еще не все. Многие легальные и абсолютно все никак не оформленные сотрудники похожих магазинов по всей Беларуси являются жителями одной области этой далекой страны.

Представляете? Если мы вот так, предприниматели нашей республики, одним «тейпом» и областью приедем в какую-нибудь среднеазиатскую страну, откроем сотни магазинов там! Как к нам отнесется местное население? Местные торговцы? Органы власти этой страны? Неужели все будут в восторге? Нам страшно обрадуются? Будут всячески помогать? Освободят от проверок?

Как и кем, помимо Виктора, велось наблюдение за торговой точкой, мы опустим, фотографий и видео не будет. Ваше право – верить или нет.

В этот день за время работы магазина его посетили 2093 человека (плюс/минус – 50 чел., наблюдатель все же был вынужден изредка отвлекаться), или 1,45% жителей города. За один день! Средний чек покупки – 25 BYN. Что-то приобрели 837 посетителей, т.е. примерно 40 % посетивших магазин. Итого, за день касса магазина пополнилась примерно на 21 тыс. BYN (или 10 тыс. USD). При этом кассовые чеки пробивали хорошо если каждому десятому покупателю. Получается, 90% выручки идет «черным налом».

На часть предлагаемых одежды и постельного белья сертификат соответствия в принципе выдан быть не может, несоответствие их белорусским стандартам и формальным требованиям бросается в глаза. Как же они работают? Как завозят товары?

Про легальное оформление шести смуглых «помогаек» спрашивать не стали, но завоз такой «высококвалифицированной» рабочей силы из-за границы даже при наличии документов вызывает недоумение. В наших райцентрах мало безработных?

В это осеннее воскресенье товар подвозили дважды: приезжало два новеньких микроавтобуса с минскими номерами, оба забиты тюками и ящиками «под завязку». Это совпадение? Или все-таки где-то в центре республики находится единая база и перевалочный пункт, с которых груз доставляется по всем подобным магазинам в РБ? Или вся эта огромная розничная сеть случайно начала работать почти одновременно во многих уголках нашей страны? Это такое внезапное совпадение циклов деловой активности у множества гостей из Средней Азии?

Вот бы нам так, местным, белорусским предпринимателям! Делай что хочешь и как хочешь. И тебя бы еще и не трогали. Но мы тут родились. Нас можно проверять и штрафовать. Чтобы место свое знали. Не жили богато – нечего и начинать! Пусть другие процветают. А мы? Мы подождем. А то как бы чего не вышло!