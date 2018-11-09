В Болгарии арестовали российского хакера по запросу США 1 9.11.2018, 21:37

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В США гражданина РФ подозревают в кибермошенничестве.

В Болгарии по запросу США задержали гражданина России, подозреваемого в кибермошенничестве. Об этом РБК сообщил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

Он отметил, что информация поступила от супруги задержанного 6 ноября.«Она обратилась к нам из Москвы около 16:15 по местному времени (15:15 по Минску), суд города Варна состоялся вчера. В прокуратуре нам подтвердили информацию о задержании до 60 суток. Нам известно, что у Александра есть адвокат», — сказал Климанов, отметив, что сейчас россиянин находится в одной из тюрем Варны.

Областной суд города Варна одобрил запрос 8 ноября и арестовал россиянина на 60 дней с последующей экстрадицией в США. Как сообщается на сайте прокуратуры Болгарии, ордер на арест 38-летнего Александра Ж. поступил от окружного суда Нью-Йорка. По данным ведомства, россиянин совершил преступление в период с сентября 2014 года по декабрь 2016-го. Отмечается, что ущерб от мошенничества оценивается в $7 млн.

При этом гражданин России также имеет болгарское удостоверение личности и проживает в Варне.