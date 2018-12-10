«Запреты и препятствия только вдохновляют правозащитников на работу» 10.12.2018, 11:47

День прав человека по-витебски.

10 декабря в мире отмечается Международный день прав человека. Такая дата выбрана неслучайно: в этот день в 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла первый универсальный международный акт по правам человека - Всеобщую декларацию прав человека. Как пишет витебская «Весна», чтобы публично отметить 70-летний юбилей декларации, правозащитники Витебска хотели устроить пикет. Однако местные власти на их заявку дали отрицательный ответ.

Мероприятие, в котором предполагалось участие десяти человек, должно было состояться на одной из трех площадок в городе, которые специально отведены Витебским горисполкомом под массовые мероприятия. Причиной запрета пикета замруководителя администрации Железнодорожного района Елена Шарана назвала «отсутствие у его организаторов договоров», предусмотренных решением горисполкома № 881 от 10 июля 2009 года «О массовых мероприятиях в городе Витебске».

Говорит заявитель запрещенного мероприятия правозащитник Леонид Светик:

- Запрет проведения правозащитной акции свидетельствует о том, что для витебских властей права человека не являются ценностью. Даже круглая дата не склонила их дать разрешение на пикет. Тем не менее запреты и препятствия только вдохновляют правозащитников на работу в деле продвижения и пропаганду прав человека в белорусском обществе.