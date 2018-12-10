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Как католический орден помогал королю и великому князю Стефану Баторию

  • 10.12.2018, 12:17

В его правление ВКЛ пережило период расцвета.

В 1574 году трон короля Речи Посполитой освободился – бывший правитель Генрих III Валуа, надеясь стать королем Франции, бежал из страны. Великой польской княгиней и правительницей Польши становится 53-летняя Анна Ягеллонка. Однако фактически управление страной осуществляет Стефан Баторий, с которым она обвенчалась уже через полгода после коронации, пишет «Литвин».

На территории Литвы, Беларуси и Эстонии в это время уже 16-й год шла затяжная война, затеянная Иваном Грозным. Переломить ее ход в 1576 году и заключить перемирие удалось именно великому полководцу и стратегу Баторию. Победе способствовали не только умелые военные маневры князя, но и замена значительной части армии на обученных наемников.

Но Стефан являлся не только талантливым военным стратегом. Дополнительные дипломатические очки своему государству он смог принести и на международной арене. Благодаря дружбе короля Стефаном с членами иезуитского Ордена и поддержке их реформ к нему благосклонно стал относиться сам папа Римский.

Правитель Речи Посполитой был высокообразованным человеком. Университет в Вильне, который он в свое время закончил, сегодня носит его имя. Самообразованием и изучением древнеримского права и истории Батория занимался даже в германском плену, куда попал задолго до княжения в Литве.

В то время одной из наиболее влиятельных течений католической церкви даже за пределами Европы был иезуитский Орден. Его члены занимали многие важные посты как в Ватикане, так и светских учреждениях. Учебные заведения и эффективная система школ Ордена были известны всему миру. Великий же князь нуждался в грамотных приближенных. Именно таких людей смогли дать ему ученики иезуитов.

Первый коллегиум (высшее учебное заведение) Баторий открывает вначале у себя на родине в княжестве Трансильвании. Затем католические учебные заведения для молодежи появляются в Люблине, Риге, Калише и других городах. Вскоре воспитанники иезуитов появляются в административном аппарате государства, оказывая немалое влияние на решения большинства общественных и государственных дел.

Члены Ордена сопровождали великого князя и в военных походах. Они не только отправляли религиозные обряды, но и преданно ухаживали за ранеными, чем заслужили немалое их уважение. Так было и в 1579 году, когда король начал кампанию за освобождение Полоцка из-под власти захватчиков-московитов.

Великодушие и благородство иезуитов, их труды во время тяжелых военных походов восхитили короля. Современники отмечали, что Баторий некогда сказал о последователях учения Игнация Лойолы, что если бы его не выбрали королем, то он стал бы генералом Ордена иезуитов.

Овладение Полоцком было нелегкой задачей. Московиты отчаянно сопротивлялись, но литвины и поляки победили захватчиков и возвратили Великому княжеству Литовскому город, взятый 1563 году Иваном Грозным. После битвы под Полоцком Стефан пообещал иезуитам открыть здесь иезуитский коллегиум, что и было сделано.

С конца 16 века полоцкие иезуиты немало сделали для просвещения Полотчины. Их воспитанники вписали немало славных страниц в историю не только Великого княжества Литовского, но и в историю Польши, а затем и Российской империи.

В годы правления великого князя и короля влияние католичества и королевской власти на востоке Европы значительно усиливается. Именно иезуиты подсказали Баторию мысль о необходимости введения твердой валюты в землях Речи Посполитой. Существенной заслугой Батория стало установление единственного платежного средства – польского гроша. В результате денежное обращение в стране, наконец, упорядочилось, что привело к стабилизации экономики.

Последователи Лойолы настаивали также и на четком исполнении законов. По их мнению совершенствовать государство и церковь было невозможно без обязательного исполнения законов всеми сословиями. При участии иезуитов и по просьбе шляхты Стефан также реформирует судебную систему, сделав ее выборной. Высшей инстанцией отныне становился трибунал.

В дальнейшем, стремясь перенаправить внешнюю политику страны на восток, князь планировал также перенести столицу огромного государства в Гродно, где незадолго до его смерти уже был подготовлен королевский замок.

Великий князь смог справиться и с крымскими татарами. После наделения запорожских казаков землями и признания их самостоятельности набеги на его страну с южных рубежей почти прекратились.

Для восстановления политического мира в Польше и примирения католиков с диссидентами Стефан старался не прибегать к насилию – его действия всегда были гуманными. Благодаря иезуитам Стефан ввел в стране григорианский календарь, который и поныне используется в большинстве государств мира.

Гуманизм, соблюдение заповедей христианской веры, обращение к разуму и миру в политике — такими были принципы, рекомендованные иезуитами королю Стефану. Выдающийся правитель старался неукоснительно следовать им, что и позволило будущим поколениям оценить эпоху его правления как пору расцвета и укрепления государства в землях Польши и Литвы.


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