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Глава Евросовета: Надо быть готовым к ситуации, когда соглашения по Brexit не будет

  • 10.12.2018, 22:35

Европейский совет обсудит ситуацию, сложившуюся после отсрочки ратификации британским парламентом соглашения о Brexit.

Перенос рассмотрения парламентом Великобритании соглашения о выходе страны из Европейского союза не приведет к пересмотру самого соглашения, при этом надо быть готовым к тому, что оно не вступит в силу. Об этом написал в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск.

Он сообщил, что 13 декабря созывает заседание совета для обсуждения действий по ст. 50 Лиссабонского договора, которая определяет порядок выхода государств из состава ЕС.

"Мы не станем пересматривать соглашение даже в связи с откладыванием голосования. Но мы готовы облегчить Великобритании ратификацию соглашения. Время уходит, и нам также необходимо обсудить готовность к сценарию, при котором соглашение не будет заключено", – отметил Туск.

Голосование в британском парламенте было намечено на 11 декабря, однако сегодня премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о его переносе на другую дату.


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