закрыть
11 декабря 2018, вторник, 17:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

«Фильтра хватает на 2 дня»: за такую воду в Королево еще и платят

  • 11.12.2018, 16:54

Жители деревни Узденского района возмущены качеством воды из кранов.

Жители деревни Королево Узденского района прислали в рубрику tut.by «Доска позора» фотографии бурой жидкости, которая льется из кранов в их квартирах. Они сообщили, что так выглядит вода во всех домах поселка: ею невозможно помыть посуду, ее нельзя употреблять в пищу. Выход есть: построить станцию обезжелезивания. Но, когда это случится, никто не знает.

— Проблема с качеством воды у нас была всегда, — рассказала Ольга из Королево. — Но раньше ржавая вода шла из крана не так часто. В последние несколько недель ситуация вообще критическая! Вода постоянно от светло-рыжего до коричневого цвета. Сантехнику приходится мыть каждый день от налета, портятся бытовые электроприборы — сколько осадка и грязи достаем из водонагревателей. Белые вещи вообще стараемся не покупать, так как уже после двух стирок они желтые…

Местные жители говорят, что в местном ЖКХ и водоканале о проблеме знают, обращения принимают, но ситуацию это не меняет.

— Руководству района наша ситуация известна, там знают, что в воде в разы превышен уровень содержания железа, — говорит Ольга. — Нам рассказывают о планах по установке станции обезжелезивания уже многие годы, но нет никакого продвижения в этом вопросе. Слышим только отговорки — нет денег на станцию, забились фильтры на водонапорной башне и так далее. Но ведь так невозможно жить, тем более что мы платим за эту воду, которая непригодна не то что для питья, но и для бытового использования.

В Узденском водоканале подтвердили, что такая проблема существует и будет она решена только со строительством станции обезжелезивания. Нам также сообщили, что в соседней деревне Дещенко такая станция уже работает. И должна была появиться в поселке Озеро, но денег на ее строительство не выделили. А так как Королево стоит в очереди на строительство станции после Озера, жителям придется запастись терпением и фильтрами.


популярное за неделю

Мнение

Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова