Сидоренко: У нас хоккеисты в КХЛ забивают 1-2 гола, чего желать тогда на международной арене? 1 11.12.2018, 18:35

Андрей Сидоренко

Главный тренер сборной Беларуси рассказал о задачах на турнире в Норвегии.

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко рассказал о задачах на турнире в Норвегии, где с 13 по 15 декабря команда проведет три товарищеских матча, передает «Трибуна».

– Три игры подряд нас ждет, хотим проверить хоккеистов, дать возможность всем сыграть. Также хотим посмотреть на соперников, которые исповедуют разные стили. Домашний турнир показал, что нам нужно немножко перестраивать игру. Акценты будут сделаны на скорость, командные взаимодействия. Я думаю, что мы собрали сильнейших хоккеистов с республики и ребят нужно наигрывать.

- Какая сильная сторона у сборной?

– Сильной стороной должен быть коллектив и командный дух.

- Он есть?

– Надеюсь. Если мы сохраним атмосферу, которая была на домашнем турнире, то я думаю, что все будет хорошо. При этом календарь нам жесткие рамки поставил. Сейчас посмотрим, как кто себя проявит.

- Китаров и Гаврус не могут забить в КХЛ 52 матча подряд, Павлович – 19. Что нужно сделать, чтобы этих хоккеистов «реанимировать», чтобы их наконец-то прорвало на голы?

– Если касаться «Динамо», то мы очень мало забиваем. У нас хоккеисты в КХЛ забивают 1-2 гола, чего желать тогда на международной арене? Здесь есть проблема и об этом надо говорить, потому что нет таких одаренных форвардов, как были Ковалев, те же Костицыны, которые должны вести за собой и забивать. В атаке мощи недостаточно. В то же время, надо будет по-другому строить игру, действовать более агрессивно под воротами и доставлять туда шайбу. Другого варианта нет.

- В обойме сборной два вратаря – Осипков и Карнаухов. В Норвегии будет сыграно три матча. Получит ли шанс Осипков?

– Хочу посмотреть на Карнаухова, ему не хватает игровой практики. Тем не менее мы даем ему играть в КХЛ, чтобы он приобрел уверенность. Очень важно, как команда будет с ним выглядеть два матча. А вот на третий поединок посмотрим, кто сыграет в «рамке», – сказал Сидоренко.

Напомним, что на турнире в Норвегии сборная Беларуси сыграет с хозяевами (13 декабря), с Францией (14) и с Венгрией (15).