закрыть
11 декабря 2018, вторник, 23:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Фесенко: Зеленский стал серьезным вызовом не только для Порошенко, но и потенциально для Тимошенко

44
  • 11.12.2018, 20:17
  • 3,734
Владимир Зеленский

Феномен Зеленского и Вакарчука интересен тем, что за них собираются голосовать люди, которые не доверяют всем политикам.

Руководитель студии "Квартал 95", актер Владимир Зеленский стал серьезным вызовом для других потенциальных кандидатов в президенты Украины, заявил в комментарии "РБК-Украина" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Уже несколько месяцев подряд у Зеленского наблюдается положительная динамика, и он вышел на второе место. Это повлечет за собой атаки против него со стороны других фаворитов. Потому что он стал серьезным вызовом не только для [президента Украины] Петра Порошенко, но и потенциально для Юлии Тимошенко, если говорить о втором туре. Думаю, Юлия Владимировна больше хотела бы видеть во втором туре Петра Алексеевича или [представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардепа] Юрия Бойко", – считает эксперт.

Ближе к выборам отрыв Зеленского от Порошенко может измениться, отметил он.

"Еще больше трех месяцев кампании. Рейтинги колеблются. В конце января и в начале февраля будет более объективная картина, потому что сработает фактор платежек за отопление", – предположил Фесенко.

Музыканта Святослава Вакарчука, так же, как и Зеленского, избиратели считают новыми лицами, но рейтинг Вакарчука просел из-за того, что нет понимания, будет ли он участвовать в выборах, добавил политолог.

"Феномен Зеленского и Вакарчука интересен тем, что за них собираются голосовать люди, которые не доверяют всем политикам, а не только власти, – отметил он. – Колебание Вакарчука привело к тому, что значительная часть его потенциальных сторонников уже решили, что он не пойдет на выборы. И, думаю, одна из причин повышения рейтинга Зеленского как раз связана с тем, что часть бывших сторонников Вакарчука перешли на его сторону".

По последним данным Киевского международного института социологии, в тройке лидеров рейтинга потенциальных кандидатов в президенты Украины – Тимошенко, Зеленский и Порошенко, при этом отрыв Зеленского от Порошенко составил 3%.


популярное за неделю

Мнение

Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип