Фесенко: Зеленский стал серьезным вызовом не только для Порошенко, но и потенциально для Тимошенко 44 11.12.2018, 20:17

3,734

Владимир Зеленский

Феномен Зеленского и Вакарчука интересен тем, что за них собираются голосовать люди, которые не доверяют всем политикам.

Руководитель студии "Квартал 95", актер Владимир Зеленский стал серьезным вызовом для других потенциальных кандидатов в президенты Украины, заявил в комментарии "РБК-Украина" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Уже несколько месяцев подряд у Зеленского наблюдается положительная динамика, и он вышел на второе место. Это повлечет за собой атаки против него со стороны других фаворитов. Потому что он стал серьезным вызовом не только для [президента Украины] Петра Порошенко, но и потенциально для Юлии Тимошенко, если говорить о втором туре. Думаю, Юлия Владимировна больше хотела бы видеть во втором туре Петра Алексеевича или [представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардепа] Юрия Бойко", – считает эксперт.

Ближе к выборам отрыв Зеленского от Порошенко может измениться, отметил он.

"Еще больше трех месяцев кампании. Рейтинги колеблются. В конце января и в начале февраля будет более объективная картина, потому что сработает фактор платежек за отопление", – предположил Фесенко.

Музыканта Святослава Вакарчука, так же, как и Зеленского, избиратели считают новыми лицами, но рейтинг Вакарчука просел из-за того, что нет понимания, будет ли он участвовать в выборах, добавил политолог.

"Феномен Зеленского и Вакарчука интересен тем, что за них собираются голосовать люди, которые не доверяют всем политикам, а не только власти, – отметил он. – Колебание Вакарчука привело к тому, что значительная часть его потенциальных сторонников уже решили, что он не пойдет на выборы. И, думаю, одна из причин повышения рейтинга Зеленского как раз связана с тем, что часть бывших сторонников Вакарчука перешли на его сторону".

По последним данным Киевского международного института социологии, в тройке лидеров рейтинга потенциальных кандидатов в президенты Украины – Тимошенко, Зеленский и Порошенко, при этом отрыв Зеленского от Порошенко составил 3%.