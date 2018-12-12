Стрельба в Страсбурге: нападавший кричал «Аллах Акбар»
- 12.12.2018, 15:14
Французская прокуратура подтвердила террористическую подоплеку нападения.
Об этом заявил генеральный прокурор Париже Реми Хейц, сообщает BFMTV.
По его словам, на исламистскую подоплеку нападения указывает характер "цели атаки, способ осуществления и лицо исполнителя", пишет "Европейская правда".
Он также сообщил о свидетельства очевидцев, по словам которых, во время нападения злоумышленник кричал "Аллах Акбар".
По словам прокурора, следствие начали по статьям "убийство и попытка убийства с террористической целью от имени террористической организации".
"Расследование только началось", - подчеркнул Хейц.
Он также подтвердил задержание четырех подозреваемых в связи с нападением.
Как сообщалось, в результате вчерашнего нападения на Рождественской ярмарке в Страсбурге погибли трое человек, 8 человек получили серьезные ранения и еще 5 – легкие ранения.
После нападения злоумышленник сел в такси и сказал водителю, что только что убил нескольких людей. Правоохранители сейчас разыскивают нападавшего.