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Стрельба в Страсбурге: нападавший кричал «Аллах Акбар»

  • 12.12.2018, 15:14

Французская прокуратура подтвердила террористическую подоплеку нападения.

Об этом заявил генеральный прокурор Париже Реми Хейц, сообщает BFMTV.

По его словам, на исламистскую подоплеку нападения указывает характер "цели атаки, способ осуществления и лицо исполнителя", пишет "Европейская правда".

Он также сообщил о свидетельства очевидцев, по словам которых, во время нападения злоумышленник кричал "Аллах Акбар".

По словам прокурора, следствие начали по статьям "убийство и попытка убийства с террористической целью от имени террористической организации".

"Расследование только началось", - подчеркнул Хейц.

Он также подтвердил задержание четырех подозреваемых в связи с нападением.

Как сообщалось, в результате вчерашнего нападения на Рождественской ярмарке в Страсбурге погибли трое человек, 8 человек получили серьезные ранения и еще 5 – легкие ранения.

После нападения злоумышленник сел в такси и сказал водителю, что только что убил нескольких людей. Правоохранители сейчас разыскивают нападавшего.


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