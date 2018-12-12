Доллар продолжает дорожать 12.12.2018, 15:53

Белорусский рубль сдал к американской валюте и российскому рублю.

На валютных торгах 12 декабря в Минске доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0016 и составляет Br2,127 (11 декабря - Br2,1254 за $1).

Евро подешевел на Br0,009 до Br2,4085 (11 декабря - Br2,4175 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0045 до Br3,2009 за 100 российских рублей (11 декабря - Br3,1964 за 100 российских рублей).