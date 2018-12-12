закрыть
12 декабря 2018, среда, 16:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Доллар продолжает дорожать

  • 12.12.2018, 15:53

Белорусский рубль сдал к американской валюте и российскому рублю.

На валютных торгах 12 декабря в Минске доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0016 и составляет Br2,127 (11 декабря - Br2,1254 за $1).

Евро подешевел на Br0,009 до Br2,4085 (11 декабря - Br2,4175 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0045 до Br3,2009 за 100 российских рублей (11 декабря - Br3,1964 за 100 российских рублей).


популярное за неделю

Мнение

Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип