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«Приятно, что стенд «Динамо-Брест» привлек больше внимания, чем «Реала»

  • 12.12.2018, 17:13
Виктор Радьков
Фото: onliner.by

Как белорусский клуб удивлял на международной выставке в Китае.

Брестское "Динамо" было представлено на международной футбольной выставке, которая недавно завершилась в Китае. Директор по развитию брестчан Виктор Радьков подробнее рассказал о мероприятии, пишет "Прессбол".

"Интересный опыт участия в подобного рода выставке. Представлены не только клубы китайской суперлиги, но и такие большие бренды, как мадридский "Реал", "Боруссия" из Дортмунда. Приятно, что мы не затерялись среди таких больших имен. И особенно приятно, что наш стенд привлек больше внимания, чем стенд клуба "Реал Мадрид".

Достигнуты предварительные договоренности по сотрудничеству. В первую очередь, конечно же, всех интересует развитие детского футбола. И здесь мы не теряемся среди списка других представленных академий. Особый интере привлекла наша разработка: сенсор футбольной аналитики. Несколько китайских академий обратились к нам с просьбой предоставить им пробные датчики. В случае удачного стечения обстоятельств, думаю, в ближайшее время подпишем много крупных контрактов", — сказал Виктор Радьков в эфире FCDB TV.


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