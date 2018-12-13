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Австрия начала расследование в отношении российских биатлонистов

  • 13.12.2018, 8:39

Россиян подозревают в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ в Хохфильцене.

Австрийские правоохранительные органы уведомили сборную России по биатлону о расследовании в отношении ряда атлетов и других ее членов из-за возможного нарушения антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. Об этом в четверг, 13 декабря, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, передает dw.com. «Будем разбираться в этой ситуации, так как необходимо составить полную картину. Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у австрийских правоохранительных органов», — сообщил дипломат агентству ТАСС, сославшись на имеющиеся у него сведения.

Заявление посла РФ последовало в ответ на публикацию спортивного комментатора телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева. Тот 12 декабря сообщил в Instagram, что сотрудники австрийской полиции прибыли к месту базирования российской сборной по биатлону для предъявления обвинений. В подтверждение своих слов телеведущий предоставил скриншот с фамилиями тех, кому, по его сведениям, вынесены обвинения.

В списке — атлеты, врачи, массажисты

Речь идет о спортсменах, тренерах, врачах и массажистах. Всего в приведенном Губерниевым перечне — десять фамилий.

В нем фигурируют, в частности, Александр Логинов, бронзовый призер ЧМ-2017 в смешанной эстафете, Антон Шипулин и Алексей Волков, завоевавшие в Хохфильцене золото в эстафете, а также Ирина Старых — четырехкратная чемпионка Европы.

«Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции», — написал Губерниев.

В четверг, 13 декабря, сборная России должна выступить на втором этапе Кубка мира. Он будет проходить в австрийском Хохфильцене до 16 декабря.


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