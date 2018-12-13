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«Не понимаю, что это за дичь»: крик души инженера на распределении

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  • 13.12.2018, 9:42
  • 8,082

Молодой инженер поделился откровенным рассказом о работе в деревне.

Руслану Гавриловичу 23 года, но он не тусит на Зыбицкой по пятницам и редко встречается с друзьями. В этом году парень закончил БАТУ и теперь трудится инженером-энергетиком в деревне Октябрь под Солигорском.

Каждое утро к 7.30 он спешит на планерку, а потом сразу на ферму — когда лампочку вкрутить, а когда починить двигатель насоса. Живет Руслан в деревенском общежитии с не самыми приятными соседями.

Молодой инженер рассказал tut.by, сколько удается заработать, где приходится мыться (спойлер: не дома) и как можно развлечься в селе.


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