«Перечислите задаток, а утром приезжайте за машиной»: как «разводят» белорусов 2 13.12.2018, 10:28

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Старая схема все еще работает?

Ухватить автомобиль в хорошем состоянии по хорошей цене – мечта любого белоруса. Неплохие автомобили, продающиеся "срочно", то и дело появляются в продаже, однако выследить такой вариант и купить его – большая удача. Редакция газеты "Автобизнес" еще помнит времена, когда люди выстраивались в очередь, чтобы пораньше завладеть очередным свежим номером с объявлениями. Сейчас, когда все перетекло в Интернет, стало проще, но, по сути, ничего не изменилось: автомобили по хорошим ценам "уходят" очень быстро. Да так быстро, что у рядового покупателя, подыскивающего себе машину, шансов стать первым не так уж и много. Но, как говорится, если ухватил удачу за хвост, то можно и поднапрячься. И думают так не только потенциальные покупатели. На то же рассчитывают и не чистые на руку продавцы, пишет abw.by.

Тема с "разводом" на залог не нова. Но в полку автолюбителей ежегодно прибывает, поэтому, как и в мире моды, тенденции в сфере автомобильного бизнеса имеют свойство повторяться. А повторяются они, потому что работают. Так считает наш читатель Виктор, который "чуть было не купил" Mercedes по "бросовой" цене.

- Помимо основной работы я занимаюсь срочным выкупом авто в Пинске, - говорит Виктор. – Для того, чтобы отслеживать предложения о продаже, я установил приложение, которое позволяет мне одним из первых видеть объявления, появляющиеся в Сети.

9 декабря в 0:32 появилось объявление о продаже Mercedes С200 2001 г.в. по какой-то уж больно низкой цене - 3199 бел. рублей. В объявлении сначала был номер сети Life, в качестве продавца указан некто Сергей Сергеевич. Я быстренько "пробил" номер и выяснил, что за последних 4 месяца с него подавалось 4 объявления о продаже авто. Собираясь позвонить, увидел, что номер в объявлении изменился на российский. На том конце вызов сбросили и сразу же пришло сообщение в Viber, мол, чего хотели. Я сказал, что хотел бы купить автомобиль. В мессенджере собеседник "отбился" как Антон. Он ответил, что завтра будет в Минске, а сейчас находится в Могилевской области. Далее последовал рассказ о том, что он приехал в Беларусь, чтобы продать машину, а цена такая низкая, потому что продать нужно быстро, так как он уезжает на отдых. Сказал также, что на утро у него вроде как уже есть покупатель, и согласился снять объявление, если я внесу задаток. Я спросил о сумме задатка, ответ – "решать вам".

Человек сразу же прислал фотографии автомобиля, я попросил еще сбросить фото техпаспорта. Сначала он сказал, что отъехал и не взял с собой документы, а потом "вспомнил", что "что-то есть", и прислал мне фото техпаспорта. Я спросил, отдаст ли он машину по копии паспорта, ответил, что да. Спросил, к которому часу мне быть у него, чтобы посмотреть машину, но собеседник ответил, что продаст ее тому, от кого раньше получит задаток. Мол, инфокиосков в любом городе тьма. Я сказал, что могу быть у него в любое время, хоть в 6 утра, с деньгами, но собеседника такой вариант не устраивал. И за те полчаса, что мы переписывались, по его словам, "нарисовалось" уже 12-15 человек, желающих забрать машину, просто он им еще не отвечал.

Я сказал, что все это как минимум подозрительно, потому что объявление "выскочило" ночью, номер телефона российский, техпаспорт на другого человека. На это продавец ответил в стиле "Кто? Я?!" и, закончив переписку фразой "Давай я номер твой оставлю и, если что, наберу", "подчистил" сообщения.

Тогда я взял телефон жены и решил разыграть комедию. Написал, что сами мы из Могилева и готовы выехать за машиной хоть сейчас. Сразу последовал звонок на Viber, который я "отбил" – было интересно "задокументировать", что же человек запоет на сей раз. Пошли сообщения: "Чего не снимаете трубку?", "Значит так вам нужен автомобиль". Я ответил, что ребенок спит и через 20 минут перезвоню сам. Ответ: "Через 20 минут я буду уже спать".

Когда снова пошла тема про задаток, Антон написал, если машина нам нужна, чтобы мы положили ему на карту минимум 600 рублей, он снимет объявление и будет ждать нас к 8 утра. На раздумья у нас было 2-5 минут, иначе он отдает Mercedes перекупу. Я предложил в качестве задатка $50, на что последовал ответ, что перекупы готовы хоть сейчас перевести 400-600 рублей и за 100 рублей "держать" для нас машину никто не будет. Я попросил, чтобы человек выслал номер банковской карты и ФИО, якобы муж поехал в город, чтобы перевести деньги. Собеседник, видимо, до последнего не терял надежды, просил сбросить фото чека, потом спрашивал, сколько можно ждать, и закончил тем, что ушел спать.

На телефон жены продавец также скинул все фото, в том числе и техпаспорта. Но не то, которое скидывал мне, а через 10 секунд фото удалил. Но я успел заметить адрес проживания владельца автомобиля: г. Бобруйск, Московский или Мозырский переулок. По техпаспорту владельца звали Сергей Сергеевич.

Считаю, что это чистой воды "развод", причем от какого-то глупого и начинающего "дельца". В 2013-2014 годах в России такое было сплошь и рядом. Знакомые попали в ситуацию: перевели $500 задатка в Смоленск, а когда приехали за машиной, выяснилось, что ее уже продали. Было заявление в полицию, но по итогам проверки признаков мошенничества обнаружено не было. Продавец сказал, что деньги ему перевели добровольно, что в устной форме договорились приехать за машиной завтра, а по факту приехали через два дня только, и он продал машину другому человеку, а задаток оставил себе.

Виктор уверял, что на следующий день объявление исчезло, однако на момент написания этого материала оно все еще "висело". Мы написали в Viber продавцу с вопросом, где можно посмотреть авто и какова реальная цена, на что получили ответ - $1500. Все остальные вопросы были проигнорированы, на этом переписка и закончилась. Зато под объявлением за это время появилось немало говорящих комментариев. Через несколько часов объявление исчезло, но 12 декабря появилось снова, цена на авто стала еще прекраснее - $1300.

- 400-600 рублей – сумма, с потерей которой проще смириться, чем пойти в суд на поиски справедливости. Но "кинув" так пару-тройку человек можно за вечер "поднять" неплохую "зарплату", - подытоживает Виктор. - Поэтому я посчитал нужным связаться с редакцией ABW.BY и рассказать, как все было, чтобы, возможно, предостеречь тех, кто хочет купить автомобиль, от импульсивных действий. Потому что даже зрелые люди, подгоняемые необходимостью принять решение как можно скорее, могут совершить ошибку. Успокаивающим моментом может явиться то, что вроде карта белорусская и найти ее владельца не составит труда плюс переписка есть (которая, как мы видим, имеет свойство "исчезать"), но все не так просто, как кажется.

Комментарий юриста

- Если человек решил завладеть задатком, причем с нескольких лиц и без фактической продажи автомобиля, то это мошенничество (ст. 209 УК РБ), - говорит Евгений ГРАЧЕВ, юрист ABW.BY. – О признаках такого преступления могут свидетельствовать материальные проблемы, долги, особенно если человек с этого задатка собирался погасить иное долговое обязательство (п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РБ № 15 от 21.12.2001 "О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества").

Такой вид передачи денег, как перевод на банковскую карту, особенно на белорусскую, конечно, расслабляет, ведь кажется, что по карте "вычислить" ее владельца не составит большого труда. Однако карта может быть зарегистрирована, например, на умершего человека, а срок ее действия не истек. Или владелец карты может находиться в тюрьме, а пользуются ею другие люди.

Вместо заключения

Мошенничество – тема очень скользкая в нашем законодательстве. Для того, чтобы квалифицировать этот вид обмана как уголовное преступление, необходимо наличие веских обстоятельств и прежде всего умысла о завладении чужими деньгами без намерения выполнять обязательства. Опытные мошенники знают, как можно обходить острые углы, – именно поэтому в нашей стране растет количество пострадавших от различных оконщиков, строителей, ремонтников мебели и прочих "дельцов". Поэтому вроде бы лежащие на поверхности вещи с позиции закона не всегда так однозначны, как кажется обычному человеку. И фраза "Да меня же обманули!" еще не гарантирует того, что дело будет квалифицировано как мошенничество. И "разгребать" последствия своей опрометчивости придется долго и болезненно, если вообще хватит сил дойти до конца.