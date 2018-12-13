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FT: НАТО - это лучшая защита от российской агрессии

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  • 13.12.2018, 13:13
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США и их союзники не могут больше мириться с российским мошенничеством.

"Прекрасная история, о которой не говорят в Европе - это то, что Россия укрепляет НАТО, а не раскалывает его", - утверждает в своей статье для Financial Times, (перевод - inopressa.ru) Кэй Бэйли Хатчинсон, посол США в НАТО.

"Обратите внимание на то, что произошло в Брюсселе на прошлой неделе, - призывает она. - После месяцев дискуссий США и их союзники постановили, что не могут больше мириться с российским мошенничеством. Все 29 министров иностранных дел НАТО единодушно поддержали американский вывод о том, что Москва ""существенно нарушает" свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСДМ). Россия подрывает договор от 1987 года, ведя разработки и развертывая ракетную систему средней дальности, которые можно использовать для нанесения как конвенционального, так и ядерного удара. Это - прямое нарушение договора РСМД, поскольку эти ракеты испытывались на дальность, четко запрещаемую текстом договора".

"Россия произвела упомянутую выше ракетную систему для получения военного преимущества, создания угрозы для сил НАТО в Европе и для того, чтобы поставить США сложным выбором, - утверждает автор публикации. - Если оставить ситуацию без контроля в то время, как США продолжат выполнять свои обязательства, Россия получит то преимущество, к которому стремится. Мы не можем допустить этого" .

По словам Бэйли Хатчинсон, "США остаются верными своим обязательствам и своему стремлению к любым эффективным договорам о контроле над вооружениями, которые будут укреплять безопасность США и наших союзников".

"Однако контроль над вооружениями работает только в том случае, если его соблюдают обе стороны. Вот почему мы уведомили Россию за 60 дней о своем намерении приостановить выполнение своих обязательств по договору РСМД до тех пор, пока Москва не вернется к полному и доказуемому соблюдению", - пишет посол США в НАТО.

"В сложившейся атмосфере мы и наши союзники должны действовать так, чтобы сдерживать все более агрессивную и неугомонную Россию", - резюмирует она.


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