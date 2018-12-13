Почем продают и как выглядят самые дешевые «двушки» Минска 13.12.2018, 22:36

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Есть и с гаражом в подарок.

Уходящий 2018 год не особо радовал тех, кто искал жилье на вторичном рынке недвижимости. Квартиры, по сравнению с предыдущим годом, подросли в цене, а бюджетных вариантов стало заметно меньше. Tut.by изучил жилье, которое продают сейчас на вторичном рынке недвижимости, и сделал подборку самых дешевых двухкомнатных квартир.

С душевой кабиной в кухне

Двухкомнатная квартира расположена на первом этаже двухэтажной сталинки. Дом находится на улице Подлесной, 32, в Степянке. Площадь квартиры — 33 квадратных метра. В ней две отдельные комнаты, почти семиметровая кухня. Планировка квартиры, видимо, не предусматривала ванной комнаты, есть только туалет. Но хозяева нашли выход — поставили душевую кабинку на кухне. Жилье продают за 38 тысяч долларов в эквиваленте, по 1152 за квадратный метр.

Рядом с Ботаническим садом

Двухкомнатную малометражку предлагают на улице Запорожской, 61А. Площадь квартиры — 35 квадратных метров, кухни — 4,2. Цена — 39,1 тысячи долларов в эквиваленте, по 1117 за квадратный метр.

В Курасовщине рядом с «Солнечной долиной»

Двухкомнатная квартира площадью 39 квадратных метров продается в двухэтажном доме на улице Брестской, 62. Жилье расположено на первом этаже. Одна из комнат — проходная, кухня — 5 метров, цена — 39,9 тысячи долларов, по 1023 за квадратный метр.

В Центральном районе

Площадь квартиры — 44,5 квадратных метра. Она расположена в хрущевке на улице Гая, 3. Дом кирпичный, 1963 года постройки, после капремонта. Продают жилье за 41,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 933 доллара за квадратный метр.

С хитрой планировкой

В переулке Минина, 6, предлагают малометражную двушку в сталинке. В этом районе часть домов была без санузлов. В планировке этой квартиры санузел не обозначен, но в объявлении говорится, что есть и туалет, и душевая кабина. Как и где — на фото не показано. Площадь квартиры — 34 квадратных метра, цена — 42,5 тысячи долларов, по 1250 за «квадрат».

С гаражом в подарок

Двухкомнатную квартиру на втором этаже сталинки предлагают на Нововиленской, 24. Площадь квартиры — 39 квадратных метров. Бонусом к квартире идет гараж, расположенный прямо во дворе дома. Цена — 44,5 тысячи долларов, по 1141 за квадратный метр.

В Курасовщине

Полноценную двушку предлагают в панельной пятиэтажке на улице Казинца, 114. Площадь квартиры — 44 квадратных метра, расположена на первом этаже. Цена — 45 тысяч долларов, по 1018 за квадратный метр.

Винтажная, в центре города

Квартира расположена в сталинке на улице Коржа, 3. Площадь жилья — 37 квадратных метров. Эта квартира примечательна свой атмосферой и обстановкой. Посмотрите, какие двери в ней сохранились.

Квартиру продают за 46,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1250 за квадратный метр.