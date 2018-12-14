Александр Кабанов: Чего бояться, когда снимают последние штаны? 14.12.2018, 16:31

Александр Кабанов

Люди поняли, что выход на площадь - единственный способ чего-то добиться.

Активист и блогер, один из активных участников протестов против декрета о «тунеядстве» Александр Кабанов дал свою оценку декрету №1 в интервью «БелГазете».

- Первая попытка реализовать декрет о «тунеядстве» вызвала массовые протесты населения зимой-весной 2017г. Сейчас власти предпринимают вторую попытку воплотить в жизнь свои планы. Как изменились настроения в регионах сегодня по сравнению с началом прошлого года?

- Декрет о «тунеядстве» принят в апреле 2015г., но год не работал. Людей этот декрет не заботил. Но как только начали приходить «письма счастья», когда людям запустили руку в карман, только тогда начались массовые протесты.

Аналогичная ситуация наблюдается и сейчас: база создана, как и в прошлый раз, люди пока не обращают внимания на обновленный декрет. Но как только придут первые жировки, когда люди увидят, что за горячую воду надо платить в 5 раз дороже (обращаю внимание: речь не про 100-процентную оплату, а про 5-кратный рост цены на горячую воду - стоимость услуг ЖКХ в стране держится в секрете), - безразличие закончится. Как появился этот 5-кратный рост? По моему мнению, чиновники подсчитали, сколько не хватает в бюджете, и решили за счет граждан закрыть образовавшиеся дыры.

Кто они, 500 тыс. человек, не занятых в экономике? Люди, которые не работают. Так где безработные возьмут бешеные деньги на оплату коммунальных услуг? А если человек все-таки работает, то в любом случае он ходит в магазин, делает покупки, платит налоги - в любом случае участвует в формировании бюджета, участвует в экономике. Ситуация на самом деле бредовая.

- При реализации первого декрета часть народа дружненько пошла и заплатила «тунеядский налог». Сегодня пойдут?

- Сегодня все гораздо хуже. Приходят жировки - люди обязаны их оплачивать, либо через месяц-два начнут отключать воду. Если квартира приватизирована - пойдут судебные исполнители, станут описывать имущество, если не приватизирована - людей будут выгонять просто на улицу.

Почему Лукашенко публично поспорил с Путиным о ценах на газ? С финансами в стране большая проблема, а Россия, похоже, не собирается в дальнейшем дотировать белорусское экономическое чудо. Люди нищают, а рост цен, похоже, неизбежен: вот Белнефтехим по копеечке, по копеечке в месяц, и за год увеличил цену на бензин на 20 копеек. Недовольство людей растет по всем фронтам, а власть (создается ощущение) делает все, чтобы только усилить их недовольство.

- Комиссии призваны содействовать в трудоустройстве граждан. Люди пошли в исполкомы?

- В большинстве пошли люди, которые решили пожаловаться на свое положение. Работа есть - чего скрывать? И в регионах работа есть. Но давайте посмотрим на предлагаемые зарплаты: BYN200-300, крайне редко

- 400. А как на эти деньги прожить: заплатить коммуналку, обуть-одеть детей, прокормить их? Если бы исполкомы гарантировали гражданам работу с зарплатой в BYN1тыс., которые обещают уже лет десять, - туда ломанулись бы толпы.

А сейчас все наоборот. Приходит человек с высшим образованием в исполком и заявляет, что хочет работать по специальности. А ему откормленные чиновничьи морды рассказывают, как «всем тяжело».

Эти комиссии в принципе - унижение человеческого достоинства. Зачем они созданы, если существуют управления по занятости населения - они дублируют друг друга; и там сидят дармоеды, и там.

- Власти обещают людям «в сложной жизненной ситуации» материальную помощь. Люди просят помощи?

- Я не знаю таких случаев. Большинство специалистов просто-напросто уехало и трудоустроилось за границей: в России, но больше всего в Польше, в странах Балтии. Знаю, что страны Балтии переживают строительный бум, поэтому там очень много наших строителей, которые открывают свои фирмы. И зарабатывают в среднем 1000-1200 евро. Сможет ли нечто подобное предложить белорусская власть?

- Люди просто-напросто бегут из «процветающей Беларуси» за границу?

- Если судить по Березе, то я не могу вспомнить одного-двух строителей, которые остались здесь, - уехали все. А это сотни людей.

- Значит, протесты неизбежны, если дело дойдет до реализации декрета?

- Белорусы осторожные, «памяркоўныя», «абыякавыя» к чужим проблемам. Но когда дело касается неприкрытой несправедливости: большинство людей просто потеряли работу, их сократили на предприятиях, обещали одно - платят совершенно другое, и тут еще их пытаются ободрать как липку… Народ не станет вникать во все тонкости закона, не станет слушать пропаганду; народ видит иную картинку: чиновника, который требует еще и еще. И тут не останется ни политики, ни экономики - останется голое недовольство.

Люди поняли, что выход на площадь - единственный способ чего-то добиться; сколько было обращений, сколько просьб - нулевой результат. Как только вышли на площадь - их услышали, появился результат: выполнение декрета приостановили, многим вернули деньги. В голове этот опыт отложился, и сейчас люди вспомнят его.

- А не побоятся?

- А чего боятся, когда к вам приходят и снимают последние штаны? Чего бояться уже?