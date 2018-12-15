Названо самое счастливое место на планете 15.12.2018, 8:08

Больше всего счастливых смайликов пользователи Instagram ставили под фотографиями из Диснейленда в Токио.

Сотрудники Instagram проанализировали поставленные пользователями смайлики, геолокации и хештеги и опубликовали итоги 2018 года, сообщается на официальном сайте социальной сети.

Самой счастливой геолокацией Instagram признал Диснейленд в Токио. Больше всего счастливых смайликов в 2018 году пользователи ставили именно под фотографиями из японского Диснейленда.

Также эксперты назвали самый популярный фильтр для лица: им стал фильтр с сердечками на глазах.

Самыми часто используемыми хештегами в 2018 году были #metoo, #timesup и #marchforourlives.