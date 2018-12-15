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Как приучить себя правильно питаться?

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  • 15.12.2018, 10:35
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Четыре простых приема.

Переедание - серьезная мировая проблема. В мире живет более 1,9 миллиардов людей с лишним весом. По статистике Всемирной организации здравоохранения, число людей с ожирением на планете утроилось с 1975 года.

Есть простые мысленные приемы, которые помогут вам питаться лучше, пишет BBC.

Ученые из Йельского университета в США считают, что наша диета, а значит и вес, зависят от того, как мы думаем о еде.

Экспериментальным путем они проверили мысленные приемы, направленные на борьбу с привычкой много есть. Некоторые из них оказались эффективными.

1. Дурные мысли о нездоровой пище

В рамках одного из исследований участников просили смотреть на определенное блюдо в течение шести секунд, концентрируясь на том, что им не нравится.

Участникам необязательно было думать, что еда слишком калорийна - они могли представить ее неприятный вкус или текстуру.

После этого участников попросили оценить степень влечения к той пище, на которую они только что смотрели с дурными мыслями. В среднем эта тяга оказалась на 20% меньше, чем у контрольной группы.

Борьба с влечением к нездоровой пище - важная часть борьбы с ожирением, поскольку уровень психологической тяги к жирным, соленым или насыщенным сахаром продуктам определяет диетические привычки человека.

2. Хорошие мысли о здоровой пище

Вслед за описанным выше экспериментом ученые провели противоположный. Участников попросили в течение шести секунд смотреть на тарелку здоровой пищи и думать о ней в позитивном ключе.

Это сработало. Тяга к правильному питанию у "думающих" участников обнаруживалась на 14% чаще, чем среди людей из контрольной группы.

Из этого следует, что сосредоточившись перед выбором еды всего лишь на шесть секунд, мы с большей вероятностью сделаем выбор в пользу полезной еды.

3. Тренировка мозга против нездоровой еды

Ученые из Йеля попытались установить, можно ли заранее приучить мозг делать выбор в пользу здоровой пищи.

Эксперимент выглядел так. Группу испытуемых попросили прочитать несколько статей о вреде фастфуда, а потом еще 15 минут подумать о том, какой вред им наносит нездоровая пища.

Во время этого 15-минутного сеанса рефлексии участники смотрели на фотографии разных высококалорийных блюд и думали о том, какой вред они могут нанести.

Через некоторое время их попросили выбрать между вредным и полезным блюдом. В экспериментальной группе здоровую пищу выбрали на 7,6% больше участников, чем в контрольной группе.

4. Развитие желания правильно питаться

Описанный выше эксперимент ученые тоже решили "перевернуть", чтобы узнать, можно ли похожим способом развить тягу к правильному питанию.

Участники прочитали несколько статей о пользе здоровой пищи, потом смотрели на изображения салатов и других полезных блюд и пытались думать о них хорошо.

Ученые отмечают, что определенный эффект был. В экспериментальной группе к правильному питанию склонились на 5,4% участников больше, чем в контрольной.

Небольшие перемены

На первый взгляд эти изменения кажутся незначительными, но когда участникам эксперимента, уже после его окончания, предложили блюдо на выбор, то в среднем каждый из них съел на 107 калорий меньше.

Чтобы сжечь такое же количество энергии, среднему человеку понадобится бежать в течение примерно десяти минут.

Один из авторов исследования, психолог Эди Кобер, комментиурет: "Этот эффект сравним с результатами, которые показывают многие из методов борьбы с ожирением, которые предлагаются сегодня, но мы добились его с помощью короткой тренировки".

"Даже если вы всего один раз в день будете делать правильный выбор, в перспективе это может помочь вам сбросить немало килограмм", - добавляет ученый.

По статистике, около 70% людей, севших на диету, со временем снова набирают вес.

Поэтому ценным может оказаться любой метод, который помогает уменьшить количество потребляемых калорий: пусть ненамного, зато надолго.


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