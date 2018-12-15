Россиян хотят обложить очередным побором 1 15.12.2018, 20:48

Чиновники предложили повысить косвенные налоги.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила повысить косвенные налоги на солёные и сладкие продукты, поскольку рацион россиян стал "нерациональным", пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

По мнению Скворцовой, россияне едят слишком мало овощей и не обработанных мясных продуктов, но зато на свою беду увлекаются фастфудом, в котором избыточно много и соли, и сахара.

Решать проблему предлагается введением акцизных налогов на напитки, содержащие большое количество сахара, и другие вредные продукты.

Очередной раз идет изворот в нужную сторону причинно-следственной связи. Вместо того, чтоб признать проблему нехватки у обнищавшего населения РФ денег на полезные продукты, в том числе те же овощи, их обвиняют в "извращенном вкусе и наличии вредных привычек", во имя их же здоровья облагая очередным побором.

Фастфуд и прочая химия были последним доступным большинству пропитанием. Благодаря "чрезмерной заботе" правящей элитки о своем населении, вскоре и они станут деликатесом.

"Не могут позволить себе биг-мак и картошку фри? Пусть едят мраморное мясо!"

История повторяется в виде фарса.