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У многодетной мамы забрали детей — и белорусы за 10 дней спасли семью

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  • 16.12.2018, 12:16
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История народной солидарности.

Ольга Бойцова из деревни Большое Кошо Городокского района одна растит четверых детей. Пятого ребенка, полуторагодовалого сына, женщина весной похоронила. Сейчас женщина на восьмом месяце беременности, и в конце января в семье должен появиться еще один малыш. А недавно семья пережила потрясение: всех детей изъяли и поместили в приют. Чиновники решили, что Аня, Коля, Миша и Проша живут в плохих условиях.

Вернуть ребят из соцучреждения помогли неравнодушные люди — сельчане, работники профсоюза, священник. Кто-то привез дров, кто-то дал денег на ремонт дома, кто-то поделился продуктами. «В одиночку было бы невозможно справиться с этой бедой», — говорит Ольга. Женщина рассказала tut.by, как пытается доказать работникам опеки, что она — не плохая мать.

Фото: tut.by

Муж Ольги уехал на заработки в Россию, но встрял в неприятную историю и попал в СИЗО. «Поэтому детям я сейчас и мама, и папа», — говорит женщина. Рассчитывать приходится только на себя: ни родителей, ни другой родни у нее нет.

Старших детей — 16-летней Ани и Коли, которому 19 декабря исполнится пятнадцать, — дома нет: ребята учатся в школе-интернате и приезжают домой только на выходные. А младших — 6-летнего Мишу и 5-летнего Прохора — Ольга забрала из садика. Братья играют в соседней комнате, но то и дело подбегают к маме поговорить. Неожиданным гостям мальчишки совсем не удивились: к чужим людям в доме они привыкли.

— У нас редкий день обходится без того, чтобы в дом не пришли визитеры. Только дверь закрылась за одними — приезжают другие, — грустно улыбается Ольга. — То сотрудники райисполкома, то сельсовета, то опеки, то приюта, то школы, то энергонадзора, то МЧС… Проще назвать тех, кто сюда еще не приходил. И всем интересно знать, в каких условиях мы живем и как я воспитываю детей.

Ольга Бойцова, как может, старается сделать дом уютным для детей. «На одной печке мама нарисовала собачку, на второй — рыбку, в спальне — обезьянку, а в зале — овечку. А еще мама вкусно готовит и всегда с нами играет», — рассказывает 6-летний Миша

Фото: tut.by

«Комиссия приходила с проверкой, даже когда в доме стоял гроб с маленьким сыном»

Женщина не пьет — об этом говорят и она, и соседи, и председатель сельсовета. В доме более чем скромно, но везде убрано и чисто, а Миша и Проша аккуратно одеты.

Однако все четверо детей Ольги находятся в СОП.

— Органы опеки стали интересоваться нами еще раньше, когда мы жили не здесь, в Большом Кошо, а в так называемом военном городке недалеко от райцентра, — рассказывает Ольга. — Муж не работал, и образовалась задолженность по квартплате. Из арендного жилья нас выселили, но спасибо райисполкому, который предложил этот дом, тоже арендный, в деревне Большое Кошо. Два года назад мы переехали сюда, а вот с декабря прошлого года попали в СОП. Приехала комиссия и увидела: в коридоре сохнет белье, и там грязный пол. Сказали: «Белье не должно висеть на веревках в доме, нельзя разводить тут влажность». А если ты уже один раз попал в поле зрения органов опеки — будут проверять семью постоянно.

Фото: tut.by

Многодетная мать вспоминает визиты проверяющих:

— Однажды не понравилась кучка коры от дров возле печки. Написали: «антисанитария». Хотя в доме было чисто: я постоянно мою полы, вытираю пыль, стираю и т.д. В другой раз приехала комиссия, увидела полкастрюли борща — дети только что поели. Поставили в упрек: почему кастрюля неполная? Спрашиваю у них: «Так что, надо приготовить пищу и не есть, ждать, пока проверка приедет?». Когда забеременела, им не понравилось, что я сразу же об этом не сообщила им. Но почему я должна об этом сообщать совершенно чужим людям?

В апреле у женщины случилось горе: умер сын Степа, которому было 1 год и 7 месяцев. В заключении о смерти написано: менингит. За пять дней до смерти малышу сделали прививку по возрасту (если ориентироваться на Национальный календарь прививок, речь, предположительно, идет о вакцинации АКДС).

Фото: tut.by

Женщина говорит, что проверка приезжала к ней даже в день похорон малыша:

— Ребенка только привезли из морга, и тут же приехала комиссия: посмотреть, есть ли у меня продукты, чисто ли в доме и т.д. Сделали замечание: почему в зале нет ковра? Объяснила: «Убрали его, так как люди на поминки придут». Тогда написали, что в жилье все хорошо.

«Комиссия решила, что дом пригоден для проживания с детьми, а потом сказала, что он требует ремонта»

Ольга Бойцова рассказывает, что перед тем как вселить семью в дом в Большом Кошо, коммунальники там сделали ремонт. Но тем не менее, по ее словам, недоделки остались:

— Третий год тут живем, а я все никак не могу добиться, чтобы приехали и отремонтировали окно в дочкиной комнате. Наружное стекло треснуло, а со стороны дома его вообще нет. Я залепила окно скотчем. Мне сказали убрать — так как страшный вид с дороги. Комната у дочки очень холодная, печка тут не греет — обещали починить, но так и не сделали. Поэтому зимой мы это помещение вообще закрываем, живем в двух комнатах. В зале окно тоже скотчем заклеено. Год было аварийным крыльцо: держалось на одном гвоздике. Дырки в стене запенили, как смогли, добрые люди. Правда, потом крыльцо, а также крышу заделали. Говорила коммунальникам: «Меня райисполком трясет — делай ремонт, соответственно, я буду вас трясти».

Фото: tut.by

Женщину удивляет вот что: два года назад чиновники пришли к выводу, что арендный дом пригоден для проживания с детьми, а в ноябре этого года решили, что он нуждается в ремонте — и это стало одной из причин, почему ребят забрали в приют.

«Боялась, что детей заберут навсегда»

Какое-то время проверяющие не имели претензий к Бойцовой. Но в ноябре у Ольги образовалась задолженность за аренду дома — 140 рублей (плата — 20 рублей в месяц), а также за электроэнергию. В семье также закончился газ, не были заготовлены на зиму дрова. Кроме того, комиссия решила, что в доме необходимо сделать ремонт.

Чтобы решить все эти проблемы, Ольге дали 10 дней, а детей забрали в приют.

— Точнее, представители райисполкома сказали мне написать заявление, что я прошу поместить детей в социально-педагогический приют, так как у меня тяжелая жизненная ситуация. Я плакала, просила: «Дайте мне 3 дня — я погашу задолженности, куплю дрова». Сказали: нет, или пиши заявление сама, или приедем за детьми с участковым. Единственное, что мне разрешили — отдать ребят в приют не сразу, а привезти их туда на следующее утро.

Фото: tut.by

Женщина вспоминает эти 10 дней со слезами:

— Я очень боялась, что детей заберут навсегда, что они попадут в детдом. Дети ведь домашние, непривычные к казенной обстановке. И я все эти дни, как только сделаю все дела в Городке, сразу же еду к ним. Можно сказать, все свободное время сидела у них в приюте, домой ездила только ночевать.

Фото: tut.by

Тем не менее дети, по словам Ольги, испытали стресс:

— Младшие — еще ничего: им там было интересно играть с другими детками. А старшие… Дочке покупала успокоительное: она еще не отошла от смерти Степы, а тут этот приют. Правда, Ане разрешили находиться в одной комнате с малышами, а она у нас девочка взрослая не по годам, как наседка тряслась над братьями. Аня очень хорошо учится, побеждает на олимпиадах, готовится поступать в Военную академию, очень решительная. Как я говорю, она у нас в семье «главный мальчик». Аня больше всего переживала, как ей в условиях приюта готовиться к экзаменам. Старший сын Коля после всего пережитого стал замкнутым. Как-то упрекнул меня: «Ну мы же были в приюте…». Я ему объяснила, что это произошло не потому, что я от них отказалась.

«Помогали всем миром»

Рядом оказались неравнодушные люди, и проблемы, на которые указала комиссия, сообща быстро решили.

— Помогали мне всем миром, — делится Ольга. — Первой откликнулась жительница соседней деревни Любовь Александровна Тарасова. Так как у меня нет никого из родных, она мне уже вместо мамы. Когда детей забрали, она каждый день приезжала ко мне и морально поддерживала. Любовь Александровна вышла на православную епархию в Витебске. Приехал отец Виктор, привез краску для пола, помог купить очки для Ани — они дорогие, и я не могла сама этого сделать. Священник также помог с вещами для детей и коляской для будущего малыша.

Фото: tut.by

Благодаря председателю Городокского районного объединения профсоюзов Ирине Дорощенко семье привезли целый прицеп дров, газовый баллон, несколько мешков картошки.

Ольга также погасила задолженность за жилье и свет.

Фото: tut.by

— Всем, кто мне помогал, — огромное спасибо, — благодарит женщина. — В одиночку было бы намного труднее справиться. 28 ноября приехала комиссия. И, к счастью, я услышала: «Все недостатки исправлены, все хорошо, можете забирать детей домой». Сейчас у нас есть все необходимое. Разве что детской кроватки для будущего малыша пока нет.

Ольга только немного расстраивается из-за того, что ее обязали водить младших детей в детсад.

— Детям в садике нравится, и пока это хорошо, что они туда ходят. Хотя в месяц мне нужно платить за детсад 52 рубля, и это брешь в моих небольших доходах — сейчас в основном это алименты на старших детей. Однако главная проблема даже не в этом. Сыновей возит в сад в Городок школьный автобус. И я рано утром веду детей на остановку. Но что мне делать в январе, когда родится малыш: оставлять грудного ребенка одного дома или катить его с собой в коляске по холоду?

«Крутилась как могла: с фермы бежала в лес за ягодами»

Пенсионерка, бывшая учительница Любовь Тарасова не считает Ольгу плохой матерью:

— Я знаю эту семью почти с самого начала, как она тут поселилась. Прихожу: в доме натоплено, все убрано, дети досмотрены. Видно, что мать ими занимается. Деток, кстати, и в приюте хвалили, сказали, что они очень воспитанные. Вижу рисунки везде. Спрашиваю: «Дети, кто рисовал?» — «Мама». То есть мать несет детям эстетику — как может в своей ситуации. Вижу, стоит швейная машинка. Ольга говорит: «Сама что-то шью и ремонтирую». Возле этого дома никогда ни одного насаждения не было, а тут смотрю: как под линейку посажены смородина и малина. То есть семья нормальная, просто попала в экономический тупик. Хотя Ольга старалась крутиться: до декретного отпуска работала дояркой. Летом придет с ночной дойки — и бежит в лес за ягодами, чтобы лишнюю копейку выручить.

Фото: tut.by

Любовь Тарасова вступилась за Ольгу перед чиновниками:

— С разрешения Ольги я сходила на эту комиссию. Там поинтересовалась: почему, вместо того чтобы помочь многодетной матери, вы на нее нападаете? Она заселилась в дом, который требует ремонта, а с нее сразу же этот ремонт и требовать? Старший мальчик Коля теперь подрабатывает — его взяли подсобным рабочим в школе. Но ведь это, а также некоторые другие вопросы, и раньше можно было устроить, пойти матери навстречу. А вместо этого комиссия ходила и проверяла кастрюли на плите.

Сейчас Ольга готовит документы, чтобы снова стать в очередь для нуждающихся в улучшении жилищных условий: с нее семью сняли, когда она поселилась в Большом Кошо.

Председатель сельсовета: «Детей поместили в приют, чтобы облегчить маме жизнь»

Виктор Нехаев, председатель Долгопольского сельсовета, на территории которого находится Большое Кошо, считает, что сейчас в семье все нормально:

— Люди оказали Ольге Васильевне помощь: где соседи, где профсоюз, где еще кто. Все долги погашены, и она начинает жить как бы с чистого листа. Когда она родит пятого ребенка, ей могут предоставить бесплатное жилье. Этот дом, где семья живет сейчас, подремонтировали, зиму там перезимуют, а в дальнейшем должны получить новое.

Детей у Бойцовой, отмечает Виктор Нехаев, «никто не забирал»:

— Мать была в трудной жизненной ситуации. И ей просто оказали помощь: дети немножко пожили в приюте, пока она разобралась с проблемами. Я присутствовал на одной из комиссий, и там четко сказали: детей у Ольги Васильевны никто не забирал.

По мнению председателя сельсовета, характер Ольги Бойцовой соответствует ее фамилии:

— Гадаваць одной четверо, а скоро и пятеро, детей — сложновато. Но она молодец: сгруппировалась, выполнила все, что от нее требовали. Она старается, и думаю, что в дальнейшем все в этой семье сложится. Ребята очень привязаны к маме. Все дети хорошие, работящие, воспитанные, старшие смотрят за младшими. А в трудную жизненную ситуацию Ольга Васильевна себя во многом загнала сама: вовремя не призналась, что ей материально трудно. Думаю, если бы она об этом сказала раньше, то никто бы от помощи не отвернулся. И еще одна проблема: мать вбила себе в голову, что детей у нее хотят забрать. Наоборот, мы хотим, чтобы они жили с родным человеком. Ни один детдом никогда не заменит семью.


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