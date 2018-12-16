Керченский мост: нет электричества – нет поездов? 1 16.12.2018, 22:45

2,012

У Крымского моста снова возникли проблемы.

Компания «Российские железные дороги» отменила тендер на электрификацию участка транспортного перехода через Керченский пролив до поселка Багерово. Это должно быть первым шагом поставки электричества железнодорожной части Керченского моста, который должны достроить к декабрю 2019 года. Представитель Министерства транспорта России объяснил журналистам, что торги отложили на следующий год из-за переноса дороги, на пути которой был найден древний город, передает «Крым. Реалии».

Тендер на электрификацию моста открыли 28 сентября, заявки принимались месяц. Впоследствии его снова открыли 19 ноября, но на следующий день закрыли. Кроме того, российское правительство Крыма отменило ликвидацию «Морской дирекции» – оператора Керченской паромной переправы. Предполагалось, что с началом полноценной работы моста переправу закроют.

Директор российской группы корпоративных рейтингов «АКРА» Максим Худалов отмечает, что электровозы значительно эффективнее дизельных локомотивов. По мнению специалиста, железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив получит электропитание позже на год, а возможно, и на два года позже объявленных сроков.

Украинский инженер-градостроитель Петр Коваль уверен, что российские строители сейчас перестраховываются.

«Я думаю, что есть в России профессиональные мостовики, которых услышали, когда они говорили о том, что мост недостаточно надежный, что есть существенные риски. В пользу этого говорит тот факт, что по мосту с самого начала не пустили грузовое движение, а только легковое. Не было испытания моста на полную нагрузку. Так что целиком логично, что паромную переправу сохраняют», – считает эксперт.