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Белоруска выиграла конкурс X Factor в Риге

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  • 17.12.2018, 11:41

Это первая для Беларуси победа в конкурсах X Factor.

Белорусская певица Кэти (Kattie) 16 декабря выиграла конкурс X Factor в Латвии. В суперфинале она была признана лучшей по итогам зрительского голосования, передает «Еврорадио».

Нашей соотечественнице в суперфинале противостояли квартет "Baritoni", занявший второе место, и группа "Radio Trio", который оказался третьим.

В полуфинале Kattie пела песню по-латышски. В суперфинале она исполнила "From This Moment" Шанайи Твейн, а перед этим спела песню из мюзикла "Звезда родилась" (в дуэте с Артурсом Груздинсом).

Это первая для Беларуси победа в конкурсах X Factor. Kattie получила 10 000 евро и эксклюзивный контракт с звукозаписывающим лейблом Sony Music.


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