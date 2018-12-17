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В Минске презентуют неподцензурное издание «Сымона-музыкi»

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  • 17.12.2018, 18:44
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Впервые широкой публике доступна первая редакция «Сымона-музыкі» так, как ее написал Колас.

В конце января младшему сыну Якуба Коласа Михасю Константиновичу Мицкевичу исполнится 93 года. Но вместо того чтобы принимать подарки, спадар Михась сам сделал подарок белорусам. Накануне презентации версии поэмы «Сымон-музыка» без цензуры прочитал ее всю на видео. Получилось пять частей по часу каждая. Записями поделился ведущий курсов «Мова Нанова» и автор идеи нового издания «Сымона...» Глеб Лободенко, передает kp.by.

- Спадар Міхась здзейсніў сапраўдны ўчынак, - уверен Лободенко. - Дапамагае спадару Міхасю ягоная ўнучка (праўнучка Коласа) Васіліна Міцкевіч.

Михась Константинович Мицкевич с портретом отца
Фото: Глеб Лободенко

Снимали видео дома у Михася Константиновича и около Дома-музея Коласа.

- Здымалі цягам пяці дзён, па частцы на дзень, - рассказал Глеб Лободенко. - Былі нейкія агаворкі, таму ёсць мінімальны мантаж. Спадару Міхасю ўсё ж такі 92 гады.

Впервые широкой публике доступна первая редакция «Сымона-музыкі» так, как ее написал Колас. Все правки в книге отмечены - читатель увидит, что именно вырезали цензоры. Сегодня в 18.30 в кафе «Грай» на курсах «Мова Нанова» презентуют книгу. На презентации купить ее можно будет за 20 рублей, потом будет стоить 25 рублей.


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