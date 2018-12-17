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Весь доход - в холодильник

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 17.12.2018, 19:41
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Повышаться в РФ будет все... кроме реальных доходов и уровня жизни россиян.

Последние исследования социологических служб показали крайне неутешительные результаты: в связи с продолжающимся ростом цен и падением реальных доходов абсолютного большинства граждан РФ - треть заработанных денег уходит только на продукты питания.

Причем несложно догадаться, что данными продуктами являются далеко не деликатесы в виде черной икры и мяса молодых ягнят. Нет, это стандартный эконом-набор из круп, макарон и дешёвого фаст-фуда - безусловно, вредного, но пока что доступного.

На минутку: треть доходов на продукты - это самый большой показатель среди всех стран G20. Хотя, куда им до нашей Сверх(смех?)Державности...

Далее в графе расходов россиян идет транспорт - 12,5%, "бронза" - у ЖКХ (10,3%). Еще одним рекордом путинской РФ являются траты на одежду и обувь - 9,2%.

Меньше всего, по причине элементарной нехватки, расходуется на платное здравоохранение - 3,7%, рестораны/общепит - 3,4% и образование/саморазвитие - 1,1%.

И дальше, к превеликому сожалению, будет только хуже: впереди январь 2019, а там рост НДС, налогов, цен на бензин... в общем всего, кроме реальных доходов и уровня жизни россиян - они, напротив, будут продолжать снижаться.

Телеграм-канал «Запретное мнение»


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