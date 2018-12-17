Фанаты «Арсенала» добились переноса матча с БАТЭ 1 17.12.2018, 22:11

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УЕФА перенес ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — БАТЭ с 20 на 21 февраля.

Поединок на лондонском стадионе "Эмирейтс" начнется в 17.55 по местному времени (20.55 по белорусскому), передает pressball.by.

Изначально игра должна была пройти 20 февраля и стартовать в 17.00 по Гринвичу. Правила УЕФА запрещают командам из одного города проводить еврокубковые матчи в одно время, тогда как и "Арсенал", и "Челси", как сеяные команды, должны играть в ответных встречах 1/16 финала дома. Союз отдал предпочтение "пенсионерам" как действующим обладателям Кубка Англии и перенес игру "Арсенала" на 20 февраля. Но фанаты "канониров" возмутились ранним началом матча, поскольку большинство болельщиков просто не смогли бы успеть на стадион из-за работы. В итоге, УЕФА принял решение провести поединок "Арсенал" — БАТЭ 21 февраля в 17.55.

Тем не менее, фанаты "пушкарей" вновь остались недовольны. "Решение перенести начало матча на 55 минут несколько лучше, но многие болельщики все равно не успеют на стадион после работы. Лучшим вариантом было бы провести игру одновременно со всеми — в 20.00 по лондонскому времени", — цитирует главу Независимой ассоциации болельщиков "Арсенала" Луиса Лэнгтона southwalesargus.co.uk.