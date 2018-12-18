Беларусь голосовала против резолюции ООН по демилитаризации Крыма 4 18.12.2018, 8:54

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Официальный Минск пытался заблокировать украинскую инициативу.

Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против — 19, 72 воздержались.

Против инициированной Украиной резолюции по милитаризации Крыма на заседании Генассамблеи ООН проголосовали Российская Федерация, Беларусь, Сербия и еще 16 стран, сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

Согласно сообщению, против голосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Корейская Народно-демократическая республика (КНДР), Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Держави, які голосували ❌ПРОТИ❌ кримської резолюції:



1. Вірменія

2. Білорусь

3. Болівія

4. Бурунді

5. Камбоджа

6. Куба

7. КНДР

8. Іран

9. Лаос

10. М’янма

11. Нікарагуа

12. Росія

13. Сербія

14. Південний Судан

15. Судан

16. Сирія

17. Узбекистан

18. Венесуела

19. Зімбабве pic.twitter.com/i20lQitRwH — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 декабря 2018 г. Таблиця голосування щ/ проекту резолюції про проблему мілітаризації окупованого Криму, а також частин Чорного і Азовського морів



Voting results for a draft resolution on the problem of the militarization of the occupied Crimea, as well as parts of the Black Sea, the Sea of Azov pic.twitter.com/DKtQfDDgmX — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 декабря 2018 г.

В резолюции говорится, что «присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины».

Также в резолюции выражена обеспокоенность в связи с проведением в Крыму многочисленных военных учений российских вооруженных сил. Как отмечается в документе, такие действия «могут подорвать региональную безопасность, а также повлечь за собой значительные долгосрочные негативные экологические последствия в регионе».

Помимо этого, в документе содержится призыв к России освободить задержанные в Керченском проливе 25 ноября украинские военные корабли. Применение силы Москвой называется «неоправданным».

Отдельным пунктом в резолюции осуждается строительство и открытие моста между Россией и Крымом.