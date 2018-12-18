закрыть
18 декабря 2018, вторник, 9:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Беларусь голосовала против резолюции ООН по демилитаризации Крыма

4
  • 18.12.2018, 8:54
  • 1,274

Официальный Минск пытался заблокировать украинскую инициативу.

Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против — 19, 72 воздержались.

Против инициированной Украиной резолюции по милитаризации Крыма на заседании Генассамблеи ООН проголосовали Российская Федерация, Беларусь, Сербия и еще 16 стран, сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

Согласно сообщению, против голосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Корейская Народно-демократическая республика (КНДР), Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

В резолюции говорится, что «присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины».

Также в резолюции выражена обеспокоенность в связи с проведением в Крыму многочисленных военных учений российских вооруженных сил. Как отмечается в документе, такие действия «могут подорвать региональную безопасность, а также повлечь за собой значительные долгосрочные негативные экологические последствия в регионе».

Помимо этого, в документе содержится призыв к России освободить задержанные в Керченском проливе 25 ноября украинские военные корабли. Применение силы Москвой называется «неоправданным».

Отдельным пунктом в резолюции осуждается строительство и открытие моста между Россией и Крымом.


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип