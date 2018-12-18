Foreign Policy: Настала эра GPS-войн 3 18.12.2018, 18:40

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Геолокационные сервисы универсальны, чрезвычайно важны и ужасно уязвимы.

В первый раз проблема возникла в сентябре 2017 года, когда Россия проводила военные учения «Запад» в своих западных регионах неподалеку от прибалтийских государств. Потом это случилось еще раз в октябре, во время натовских учений «Единый трезубец», которые проходили в Норвегии. Исчезли сигналы GPS на всей территории северной Норвегии и Финляндии. Гражданские летчики были вынуждены вести свои самолеты в ручном режиме, а рядовые граждане не могли больше полагаться на свои смартфоны, пишет Элизабет Бро в статье для Foreign Policy (перевод - inosmi.ru).

Во время учений «Единый трезубец» норвежская авиалиния «Видероэ» (Wideroe) сообщила, что ее самолеты во время полетов на севере страны теряют сигнал GPS. В это же время государственная аэронавигационная служба Финляндии направила аналогичное предупреждение авиалиниям страны. И там, и там кто-то создавал помехи системам GPS. Несколькими месяцами ранее с такими же перебоями столкнулся аэропорт французского города Нант. Наземная система контроля и коррекции (GBAS), помогающая самолетам во время взлета и посадки, неоднократно давала сбои без видимых механических причин.

Загадку в Нанте удалось отгадать, когда сотрудники аэропорта обнаружили генератор создания помех глобальной спутниковой навигационной системы в машине у пассажира, забывшего выключить его перед посадкой на трансконтинентальный рейс. Но у Норвегии и Финляндии проблемы были посерьезнее. «Проблема в том, что Россия не уважает гражданскую авиацию на севере», — заявил норвежскому национальному радио министр обороны этой страны Франк Бакке-Йенсен.

Вооруженные силы самых разных стран учатся создавать помехи воздушной и морской навигации противника. Но у системы GPS есть одно очень слабое место — ею пользуются как военные, так и гражданские. Она настолько уязвима, что нарушить ее работу может один-единственный человек, что подтверждается случаем в Нанте.

Это отнюдь не означает, что один человек способен создать хаос в большом аэропорту, так как у авиалиний есть запасные системы, а пилотов учат пилотировать самолеты в ручном режиме с помощью штурвального управления. Постановщики помех незаконны, но дешевы и общедоступны. «Создать помехи не очень трудно, — отмечает президент международной организации спутниковых операторов Ассоциация космических данных Марк Дикинсон. — Космические аппараты обычно хорошо защищены, но на небольшом расстоянии при помощи помех можно заблокировать почти любой коммерческий сигнал GPS».

Попросту говоря, постановщик помех заполняет частоты передатчика «мусорными» сигналами, из-за чего приемник не может зафиксировать настоящий сигнал. Купив в интернете за 10 долларов генератор помех, его можно поставить в машине, подключив к прикуривателю, а потом создавать помехи приемникам в радиусе нескольких метров. В большинстве своем покупатели постановщиков помех не желают причинять вред окружающим их владельцам смартфонов. Они порой просто хотят, скажем, пошутить над своим боссом. Но точности и избирательности при постановке помех нет никакой: заблокировал одного — заблокировал всех.

На войне большинство из нас столкнется с гораздо более серьезными проблемами, чем расчет поездки на автомобиле, но создание помех системе GPS само по себе представляет существенную угрозу. Важнейшая составляющая гибридной войны (ее иногда называют войной в серой зоне или пороговой войной) это перебои в повседневной жизни. Создав помехи жизнедеятельности общества или просто ухудшив качество повседневных услуг, таких как общественное питание, медицина, снабжение топливом, канализация, СМИ, интернет, противник сумеет серьезно ослабить выбранную им страну, не отправив туда ни единого солдата. В последние годы Кремль совершенствует такие приемы.

Конечно, в вооруженных силах есть гораздо более мощные постановщики помех по сравнению с теми, что существуют в свободной продаже. Неудивительно, что Россия испытывает потенциал НАТО на прочность. GPS находится в ведении Министерства обороны США, и к ней имеет доступ любое гражданское лицо с приемником GPS. А приемники имеются во многих телефонах. Большинство современных смартфонов имеют встроенные функции GPS, а девять из десяти обладателей смартфонов используют приложения на базе GPS. Однако у России имеется собственная система спутниковой навигации ГЛОНАСС, как и у Китая, создавшего систему «Бэйдоу». Евросоюз, в свою очередь, использует навигационную систему «Галилео», работающую независимо от GPS.

«Это вполне закономерно, так как Россия имеет обыкновение не соблюдать нормы, — сказал Чарли Салониус-Пастернак, работающий старшим научным сотрудником в Финском институте международных отношений (Finnish Institute of International Affairs). — Конечно, все понимают, что в случае войны все будет уничтожено, и что к этому надо готовиться. Но обычно страны так нагло не поступают». В мае 2018 года независимый орган американского правительства по вопросам GPS Национальный консультативный совет по спутниковой навигации, позиционированию и временной привязке (National Space-Based Positioning, Navigation, and Timing) отметил в своей презентации, что Россия в сентябре прошлого года (во время учений «Запад») глушила сигналы GPS в Норвегии и на Балтийском море, а также неоднократно ставила помехи в восточном Средиземноморье. Российские вооруженные силы оказывают поддержку сирийскому диктатору Башару Асаду в его войне против повстанческих сил.

На войне диверсии против систем спутниковой навигации противника наносят огромный урон его вооруженным силам, которым приходится полагаться на более слабые и неполноценные системы. Боевые корабли будут менее точно ходить по океанам, а самолетам будет трудно обнаружить позиции своих сухопутных войск. А поскольку система GPS действует во всем мире и занимает господствующее положение, такие диверсии повергнут в хаос не только вооруженные силы. Грузовые суда, перевозящие 80% всех товаров в мире, пойдут не в том направлении. Возможны их столкновения со скалами или с другими кораблями. Летчикам придется сажать самолеты в ручном режиме, а не по приборам. А большинство пользователей смартфонов будут недоумевать, не получая заказанные товары и билеты.

По этой причине постановка помех GPS является проблемой национальной безопасности. Национальный консультативный совет по спутниковой навигации полагает, что Россия преследует две цели: содействует принятию системы ГЛОНАСС вместо GPS и запугивает своих соседей, заставляя их сомневаться в надежности США и в американской технике.

Проще всего для рядовых граждан отказаться от использования онлайновых карт. Взяв в руки бумажную карту, мы обезопасим себя даже от самого коварного и хитрого противника. «Не слишком ли мы полагаемся на онлайновые карты?— спрашивает Салониус-Пастернак. — Да, слишком, но из-за этого нарушение существующих норм (и создание неудобств гражданскому населению) не становится допустимым. Можно вызвать посла, но это предел того, что можно сделать в качестве ответной реакции. А постановка помех в ответ — это и вовсе не вариант».

Россия часто выдвигает правдоподобные возражения. Официальный представитель Российского МИД Мария Захарова заявила, что Норвегия обвинила Россию в постановке помех системе GPS, дабы отвлечь внимание от инцидента со своим фрегатом «Хельге Ингстад», который затонул после столкновения с танкером в конце учений «Единый трезубец». (По всей видимости, столкновение стало результатом ошибки человека, а не помех GPS.) Как отмечает Салониус-Пастернак, Россия может заявлять, что она не несет никакой ответственности за постановку помех системе GPS со своей территории. «Она может сказать, что это сделали туристы». Конечно, это слабое оправдание, однако представить убедительные доказательства злонамеренной деятельности трудно, а еще это может привести к разглашению секретной информации.

Вместо того, чтобы ставить ответные помехи в качестве возмездия, можно перейти к новым, помехозащищенным системам навигации. В этом месяце ученые из Центра холодной материи при Имперском лондонском колледже представили первую в мире устойчивую к внешним воздействиям систему навигации. Это так называемый квантовый акселерометр, созданный на средства британского Министерства обороны.

Однако квантовый акселерометр вряд ли сможет защитить гражданских пользователей в ближайшее время. В основном он предназначен для установки на атомных подводных лодках. А всем остальным придется смириться с тем, что многие из существующих сегодня удобств на самом деле являются роскошью, а также научиться жить без них в кризисной ситуации.