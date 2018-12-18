Цены на нефть марки Brent упали до $57,73 за баррель 3 18.12.2018, 19:36

Мировые цены на нефть во вторник днем падают на 3,5%.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,15% - до 57,73 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,21%, до 48,61 доллара за баррель.

Основным фактором, оказывающим давление на стоимость нефти во вторник, являются обострившиеся опасения относительно риска переизбытка предложения сырья. Инвесторы отмечают признаки замедления роста мировой экономики, которое оказывает давление на темпы роста спроса на нефть.