Нефть упала на 8% за день: чего ждать в России 9 19.12.2018, 8:49

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Колебания цены на углеводороды затронут многие сферы российской экономики.

Цены на нефть продолжили стремительное снижение, упав до нового годового минимума. Причины те же – замедление глобальной экономики и неуверенность в том, что декабрьская сделка ОПЕК+ уберет с рынка излишки нефти, пишет The Bell.

Подробнее. Февральский фьючерс нефти марки WTI во вторник подешевел почти на 8%, опускаясь до уровня $46,12. Нефть Brent падала почти на 6%, до $55,91. С октябрьских максимумов нефть подешевела более, чем на 35%.

Причины. Свежие статданные свидетельстсвуют о том, что предложение на рынке нефти продолжает расти, опросы участников рынка говорят о росте у них пессимизма.

В понедельник вечером Управление энергетической информации США сообщило, что добыча сланцевой нефти в ключевых регионах вырастет к январю на 134 тыс. баррелей в день до 8,2 млн баррелей. Это свидетельствует об ускорении роста добычи в стране. В этом году США обогнали Саудовскую Аравию и Россию по объему добычи нефти, выйдя на уровень в 12 млн баррелей в день. Рекордную добычу в декабре (11,42 млн баррелей) зафиксировала и Россия.

Запасы тоже растут. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство сообщило, что коммерческие запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития выросли в октябре на 5,7 млн баррелей, составив 2,9 млрд баррелей. Аналитики и инвесторы ожидают еженедельных данных по запасам нефти в США от Управления энергетической информации. И хотя в последние недели запасы падали, они остаются на высоком уровне после 10 недель непрерывного роста.

Больше половины фондовых управляющих в ежемесячном опросе Bank of America Merrill Lynch сообщили, что ожидают замедления глобального роста в 2019 году. Это худший показатель с октября 2008 года.

Из-за резкого падения цен на нефть под давлением в среду утром окажутся акции российских энергетических компаний, а также банков, в том числе Сбербанка, говорит аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Ослабеть может и рубль, впрочем из-за сделки ОПЕК+ можно рассчитывать на то, что снижение рубля будет ограниченным, говорит Денис Давыдов, главный аналитик «Нордеа банка». В пользу рубля будет еще налоговый период. Впрочем, полностью снижения нацвалюты избежать едва ли удастся: по итогам вечерних торгов доллар уже укрепился к рублю на 50 копеек, а евро - почти на 70. Но нефть не будет на текущих уровнях длительное время: сделка ОПЕК+ и возможное соглашение США и КНР развернут тренд, уверен Нигматуллин.