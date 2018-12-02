закрыть
2 декабря 2018, воскресенье, 12:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Пассажир снял на видео, как у Airbus 320 в полете отлетала обшивка

2
  • 2.12.2018, 9:43
  • 4,857
Иллюстрационное фото

Из-за произошедшего самолет развернулся и сел в Лас-Вегасе.

Пассажир самолета Airbus 320 авиакомпании Frontier Airlines снял на видео, как во время полета от двигателя отлетала обшивка.

Издание USA Today пишет, что Airbus вылетел из аэропорта Лас-Вегаса во Флориду 30 ноября около 7:00 по местному времени. Уже спустя несколько минут после взлета пассажиры заметили неполадки в районе расположения двигателя и рассказали о них бортпроводникам.

Из-за произошедшего самолет развернулся и сел в Лас-Вегасе. На борту находился 171 пассажир, каждому предложили ваучеры на 500 долларов на будущие полеты рейсами авиакомпании.


популярное за неделю

Мнение

Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип
Черная пятница власти
Черная пятница власти Владимир Халип