Пассажир снял на видео, как у Airbus 320 в полете отлетала обшивка 2 2.12.2018, 9:43

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Иллюстрационное фото

Из-за произошедшего самолет развернулся и сел в Лас-Вегасе.

Пассажир самолета Airbus 320 авиакомпании Frontier Airlines снял на видео, как во время полета от двигателя отлетала обшивка.

Издание USA Today пишет, что Airbus вылетел из аэропорта Лас-Вегаса во Флориду 30 ноября около 7:00 по местному времени. Уже спустя несколько минут после взлета пассажиры заметили неполадки в районе расположения двигателя и рассказали о них бортпроводникам.

Из-за произошедшего самолет развернулся и сел в Лас-Вегасе. На борту находился 171 пассажир, каждому предложили ваучеры на 500 долларов на будущие полеты рейсами авиакомпании.