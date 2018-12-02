Ротару отменила все выступления в Москве 5 2.12.2018, 12:15

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София Ротару

Фото: Russian Look

Певица София Ротару отказалась ехать в Москву в связи с введением в Украине военного положения.

Об этом со ссылкой на kp.ru передает Цензор.нет.

Уточняется, что певица отменила свое участие в "Песне года", куда приезжала на 43 церемонии.

Ротару отказалась выступать в России, "чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать соотечественников".

Из-за этого она решила в этом году отменить посещение России, и не выступать не только на "Песне года", но и на корпоративных мероприятиях.