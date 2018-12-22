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50 лет назад люди на Apollo 8 добрались до Луны

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  • 22.12.2018, 10:16
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Иллюстрационное фото

В 1968-м люди впервые покинули гравитационное поле Земли и увидели обратную сторону Луны.

Вчера, 21 декабря, было ровно 50 лет со дня, когда человечество впервые отправилось к другому небесному телу — Луне. Корабль с астронавтами добрался до спутника, облетел его и вернулся домой спустя примерно неделю.

Apollo 8 был второй пилотируемой миссией в рамках американской программы "Аполлон", пишет liga.net.

Старт трехступенчатой ракеты с астронавтами Фрэнком Борманом (командир), Джеймсом Ловеллом и Уильямом Андерсом состоялся 21 декабря днем по Киеву.

Двигатель последней ступени был включен для перевода корабля на траекторию полета к Луне через 2 ч 50 мин 31 сек после старта.

Факел двигателя при уходе с орбиты Земли визуально наблюдали на Гавайских островах.

До Луны летели трое суток — 66 часов 16 минут и 21,79 секунды. На орбите спутника люди оставались 20 часов 10 минут и 13 секунд, сделав за это время 10 витков вокруг него.

Максимальный риск был с выходом на обратный старт к Земле: если бы двигатель не сработал, экипаж навсегда остался бы около Луны. Но все сработало без проблем: 27 декабря через 57 часов и 23,5 минуты корабль вошел в атмосферу Земли и приводнился в Тихом океане.

"Аполлон-8" установил рекорд скорости космического корабля — 11,04 км/с, и максимального удаления от Земли — 377,349 тысяч км.


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