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В Беларуси стало на 113 километров платных дорог больше

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  • 3.12.2018, 8:07
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Общая протяженность сети платных дорог теперь составляет 1 726 километров.

C 1 декабря в рамках реализации долгосрочной программы правительства Беларуси по расширению сети платных дорог их протяженность будет увеличена за счет присоединения трех новых участков.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

В результате в систему электронного сбора платы за проезд по платным дорогам BellToll будет дополнительно включено 113 километров республиканских дорог.

Новый этап расширения сети произошел за счет двух участков трассы М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Польши (Брузги) и участка дороги P-28 Минск-Молодечно-Нарочь.

Общая протяженность сети платных дорог в Беларуси в результате нынешнего ее расширения составит 1 726 километров.


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