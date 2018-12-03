Во сколько обходится водителям халатность сотрудников ГАИ? 3 3.12.2018, 8:46

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Ошибка человека в погонах влечет за собой много проблем и трат.

О проблемах эвакуации писалось не раз и будет писаться до тех пор, пока чиновники и представители правоохранительных органов не научатся руководствоваться законодательными нормами, регулирующими данную сферу, в полной мере.

Они также должны отдавать себе отчет в том, что их "недочеты в работе" могут сказаться на правах и законных интересах граждан, а иногда и существенно "облегчить" карман ни в чем не повинных автомобилистов, пишет abw.by.

Ошибиться может каждый, от этого никто не застрахован, но признаться в этом не стыдно, как и принести извинения. К сожалению, в сегодняшней истории извиняться никто не спешит, несмотря на то что добропорядочный гражданин вынужден был оплатить результат чиновничьей ошибки своими личными деньгами.

О приобретении автомобиля Юлия задумывалась давно. Требовался недорогой автомобиль, способный без технических трудностей доставлять из точки "А" в точку "Б". Вариантов хватало, остановить выбор наша героиня решила на Citroёn Xsara. Приобретенный автомобиль был после ДТП, поэтому нуждался в ремонте. Тем не менее к его покупке Юлия подошла ответственно, оформила все как положено, с заключением договора купли-продажи и обязательной регистрацией его в ГАИ.

Закон не запрещает продавать аварийные автомобили, при этом общий порядок всех процедур сохраняется: сверка номеров, получение "транзитов", заявление и т.п. Выполнив предписанные Указом Президента РБ №504 действия, Юлия получила транзитные "номера" и копию договора со штампом ГАИ.

Поскольку ремонт только предстоял и нужно было выбрать, кому это доверить, автомобиль припарковали 22 июля 2018 года во дворе дома на пр-те Рокоссовского в г. Минске. Да, закон обязывает поставить транспортное средство на учет в течение 10 дней с момента его покупки, владелица решила сделать это уже после ремонта.

Однако через несколько дней автомобиль с места стоянки исчез.

Набрав службу "102", Юлия узнала, что Citroёn находится на штрафстоянке на ул. Ангарской. Как, почему? Ответы на эти вопросы можно было получить только на месте. На штрафстоянке хозяйка авто с удивлением узнала, что её Citroёn… длительное время находился на стоянке во дворе дома с признаками неэксплуатируемого транспортного средства, в связи с чем и был эвакуирован 26 июля как "автохлам".

На просьбу вернуть автомобиль сотрудники автостоянки сказали, что нужно обратиться в ООО "Белспецавтоэвакуация", то есть в ту организацию, которая непосредственно эвакуировала автомобиль, и получить у них соответствующее разрешение. Не представляя, что ее ждет в дальнейшем, Юлия так и сделала.

В "Белспецавтоэвакуация" владелицу попросили обратиться в ГАИ Ленинского района г. Минска, чтобы получить некие "правоустанавливающие документы". На удивление, в ГАИ ответили, что правовых оснований для принудительной эвакуации автомобиля не имелось, и направили Юлию в УП "Ремавтодор". Казалось бы, вот он, свет в конце тоннеля, все должно закончиться. Но нет, из "Ремавтодора" нашу героиню направили обратно в ООО "Белспецавтоэвакуация".

Как это часто бывает, образовался замкнутый круг, по которому можно ходить бесконечно долго, а вопрос о том, кто, зачем и почему эвакуировал автомобиль, продолжал оставаться вопросом, в то время как нуждающаяся в ремонте Xsara пылилась на ведомственной стоянке.

Обивать пороги кабинетов чиновников разного уровня можно долго, но всему есть предел, и этот предел, по мнению Юлии, был чиновниками успешно достигнут. Пришлось переводить общение с уровня "просто поговорить" на уровень "дайте письменный ответ". Она написала во все инстанции официальные письма: мол, решите, кто за что отвечает, и сообщите мне в установленные законом сроки.

Первой ответила администрация Ленинского района г. Минска:

Чиновники попытались переложить ответственность на автовладелицу: "Автомобиль длительное время находился на неохраняемой уличной парковке… имел признаки неэксплуатируемого, чем нарушал Указ Президента №348"... А дальше - сюрприз! "По сообщению ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска, направленному в адрес "Ремавтодора Ленинского района г. Минска", автомобиль Citroёn с регистрационными знаками 6ВХТ5671 на территории Республики Беларусь не был зарегистрирован".

Выходит, "Ремавтодор" все-таки пытался установить собственника автомобиля, направлял соответствующий запрос в ГАИ и даже получил ответ, позволивший этой организации счесть, что собственник злосчастного Citroёn "не установлен".

Ответы других организаций, участвовавших в кампании по эвакуации Citroёn, были практически аналогичными: мол, платите деньги и забирайте свой "хлам".

Впрочем, фраза о том, что автомобиль "не был зарегистрирован", явно не укладывалась в сложившуюся ситуацию. Как же так?

А как же выданные транзитные "номера" и оформленные в соответствии с указом Лукашенко №504 документы? Пазл не складывался. Но ответ-то должен быть!

И он нашелся. Для этого потребовалось немного вернуться назад и посмотреть, кто и как пытался установить собственника эвакуированного автомобиля.

Как мы знаем из ответа администрации Ленинского района г. Минска, был запрос в ГАИ. Вот он:

А вот и сам ответ, который расставляет все точки над "i":

В ответе за подписью Вриод начальника Ленинского РУВД г. Минска указывается, что автомашина Citroёn на территории Республики Беларусь не регистрировалась, транзитные регистрационные знаки вообще выдавались на грузовой автомобиль.

Этот ответ, как вы поняли, неверный, если можно мягко выразиться. Просто сотрудник милиции, который непосредственно исполнял запрос, либо что-то не то ввел в базу данных, либо цифрой ошибся. Это в принципе не важно - важен результат: в адрес УП "Ремавтодор" сообщили неверные сведения, что повлекло за собой обращение этой организации в ООО "Белспецавтоэвакуация" для перемещения автомобиля на штрафстоянку как бесхозного, что и было сделано на вполне законных основаниях, ведь собственник, исходя из официального ответа, "не установлен".

Запрос на установление собственника потом продублировали и получили то, что и должны были получить изначально.

Но поезд, как говорится, уже ушел. Юлии пришлось заплатить почти 400 руб., чтобы получить свой автомобиль обратно, ведь дальнейший его простой на автостоянке сулил еще большие финансовые потери. Администрация Ленинского района г. Минска рекомендовала по материальным спорам и претензиям обращаться в суд. Всем организациям, так или иначе ставшим участниками описанных событий, указано на строгое соблюдение законодательства. А наказали ли кого-нибудь? Об этом ни слова. И небольшая, казалось бы, ошибка человека в погонах повлекла за собой для обычного гражданина столько проблем и трат.

В настоящее время Юлия обратилась в суд с иском о возмещении уплаченных ею денежных средств. В качестве ответчиков выступают УП "Ремавтодор Ленинского района г. Минска" и ООО "Белспецавтоэвакуация", ГАИ заявлена в иске как третье лицо. На суде, безусловно, придется отвечать на неудобные вопросы, причем всем участникам эвакуации автомобиля. Кого сделают "крайним" и признает ли кто-то свою ошибку, мы узнаем позже, о чем обязательно сообщим.